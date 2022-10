KRALENDIJK- Gedeputeerde Hennyson Thielman van Economische Ontwikkeling en Toerisme wil hogere (minimum)lonen zien in de toeristisch sector. Dat vertelde de gedeputeerde bij de opening van de jaarlijkse Bonaire Tourism Summit.

Tijdens de bijeenkomst stond onder meer de toeristische ontwikkeling en die visie voor de komende jaren voor Bonaire centraal.

“Er zijn gesprekken gaande met de horecasector op het eiland, met het doel om de lonen in deze sector per 1 januari 2023 te verhogen naar minstens 1300 dollar per maand. De toeristische sector moet een rolmodel worden voor het eiland. Toeristen komen voor de authenticiteit van ons eiland. Door lokale mensen aan te nemen, verhogen we niet alleen de kwaliteit van leven van de Bonairiaanse bevolking, maar krijgen ook de bezoekers een authentieke ervaring”, aldus Thielman.

Toekomst

De toekomstige ontwikkelingen zijn nu gericht op realisatie van 4- en 5 sterren boetiek accommodaties en een hoog service level. Daarvoor heeft het openbaar lichaam Bonaire (OLB) in samenwerking met de toeristische stakeholders accommodatiecriteria opgesteld met richtlijnen voor de vergunningverlening.

Een onafhankelijke organisatie wordt aangesteld om deze criteria te toetsen. Daarnaast investeert het OLB in opleidingen en trainingen, zodat de lokale medewerkers de gelegenheid krijgen zich naar een hoger niveau op te leiden en daar in de toekomst ook financieel profijt van te kunnen hebben.