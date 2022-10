KRALENDIJK- Chon Theodora, die in 2019 zijn debuut maakte op de kieslijst van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), zal bij de verkiezingen van 2023 opnieuw op de lijst van de blauwe partij staan.

Theodora werd op Bonaire geboren als jongste zoon van Clara Theodora-Statie en Ròbert Theodora. Toen hij 5 was ging hij met zijn ouders op Curaçao wonen waar hij met succes zijn schoolcarrière heeft afgerond. Zijn eerste baan na zijn opleiding was op Bonaire bij de Radio Nederland Wereld Omroep (RNWO). Hierna keerde hij gedurende 38 jaar terug naar Curaçao om het onderwijs in te gaan als docent. Na zijn actieve loopbaan, kwam Theodora terug als gepensioneerde op het eiland.

De oud-onderwijzer is een zeer actieve vrijwilliger die zich onder meer inzet voor de Fundashon Históriko Kultural Boneriano (FUHIKUBO), het radioprogramma “Beku”, het programa Luna Yen en de Vereniging AOV-belangen Curaçao (VAC).

“Nooit had ik de gedachte gehad om in de politiek te gaan, totdat ik mij weer op Bonaire had gevestigd en kon zien hoe de bevolking smachtte naar nieuwe vorm van politiek bedrijven. Daarom besloot ik mij in 2019 verkiesbaar te stellen op de lijst van de MPB.

Toekomst

Ik wil mijn steentje bij blijven aan de toekomst van het eiland en ik vind de MPB een partij die een belangrijke rol speel tin de koers van het ieland voor de toekomst.