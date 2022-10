KRALENDIJK – Tijdens het wedstrijdgedeelte van de Swim to Klein Bonaire heeft Marcel Spruit de snelste tijd neergezet. Hij deed er 22 minuten en 46 seconden over om van Eden Beach naar Klein Bonaire en weer terug te zwemmen. Jules-Jolie Schwager was met 12 jaar de jongste deelneemster en zette tegelijkertijd met 25 minuten en 21 seconden de snelste tijd neer van alle meisjes en vrouwen.

In de categorie 18-39 jaar ging het goud bij de heren naar Rob van de Boogaard en bij de dames naar Myrthe Keizer. Bij de Heren en Dames 40 jaar en ouder waren Pieter Zweers en Simone Sweers de snelste zwemmers.

De Aquatics Federation Bonaire (voorheen Bonaire Aquatics Bond) kijkt terug op een succesvolle en geslaagde Wedstrijd Swim to Klein Bonaire.

De Swim to Klein Bonaire vond afgelopen zondag voor de 20ste keer plaats. Meer dan 700 zwemmers hadden zich aangemeld. Door de zware stroming op de terugweg behoorde deze tocht tot één van de zwaarste edities en kunnen niet alle deelnemers zeggen dat ze de tocht heen en weer hebben gezwommen.

De Swim to Klein Bonaire is de start van de Bonaire Regatta Week en is een initiatief van Jong Bonaire die als doel heeft om betere toekomstperspectieven voor de jeugd van Bonaire te creëren.