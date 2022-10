KRALENDIJK- Op Bonaire is zaterdag de Internationale Dag van de Ouderen groots gevierd bij de stichting Cocari.

Gedeputeerde Nina den Heyer dankte alle aanwezigen voor hun komst naar de viering. “Langzaamaan worden zaken beter voor ouderen op het eiland. We zijn er nog niet, maar we geloven wel in een geleidelijke verbetering van de situatie van ouderen op het eiland”, aldus Den Heyer.

Ook Genara Timp-Silberie sprak de aanwezigen toe. Zij wees er op dat er inmiddels zo’n 3000 zestig plussers op het eiland wonen. “Als ZW groep zetten wij ons in om jullie zo goed mogelijk te bedienen”, aldus Timp-Silberie

Oudste inwoners

Speciale aandacht kregen de twee oudste inwoners van het eiland. Het gaat om Servilia St. Jago di komende maand 99 jaar oud word en om Egeni Guillermo Cicilia die met 95 jaar de oudste man is op het eiland.