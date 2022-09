Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Voor ons dynamische HR team zijn we binnen Fundashon Mariadal op korte termijn op zoek naar een HR Adviseur C. Als HR Adviseur C werk je voor een bepaald deel van de organisatie. Je adviseert en ondersteunt inzake het personeelsbeleid en je bent aanspreekpunt en sparringspartner voor alle HR-aangelegenheden op tactisch en strategisch niveau. Hieronder valt onder meer werving & selectie, verzuimmanagement, performancemanagement en coaching van de teamcoördinatoren. Daarnaast heb je voldoende inhoudelijke bagage om als sparringspartner voor het MT op te treden aangaande de ontwikkelingen van het HR-beleid en ben je in staat jouw bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkelingen van de nieuwe rol van HR, welke tactisch en strategisch van aard zijn.

Je hebt minimaal een, relevante opleiding op HBO niveau (bij voorkeur human resource management).

Je hebt een 3-5 jaren werkervaring in het vak en een heldere visie op HR.

Je beheerst kennis van bedrijfsprocessen en wettelijke regelingen met betrekking tot HR.

Je kent de zorgsector of hebt er affiniteit mee.

Je bent in staat om op verschillende niveaus te communiceren, bent tactvol en beschikt over grote organisatiesensitiviteit.

Je bent gericht op het bereiken van resultaten.

Je hebt een op samenwerking gerichte instelling en kunt goed met cultuurverschillen omgaan.

Je staat stevig in je schoenen en hebt een echte ‘aanpakkersmentaliteit’.

Je hebt doorzettingsvermogen, geduld en je weet waar nodig systematisch te werken bij de uitvoering van HR procedures.

De functie van HR Adviseur C is ingedeeld in Functiegroep 55 met een salaris van minimaal $ 3.458,- en maximaal $ 4.918,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Tevens bieden we je een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kelly van de Wetering via Email: [email protected].

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 12 oktober 2022 te uploaden via deze link: https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/101/ervaren-hr-adviseur

