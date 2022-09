KRALENDIJK- Gedeputeerde Hennyson Thielman zegt in gesprek met ABC online media kennis te hebben genomen van een verontruste brief van de Bonaire Cruise Tourism Assocation (BCTA), maar eigenlijk te vinden dat er niets nieuws onder de zon is.

“Het beleid en de visie van het bestuurscollege op het cruise toerisme is voldoende bekend en gecommuniceerd. Vanaf vorig jaar weten zowel de actoren op Bonaire als de internationale cruise sector wat het het streven is, meer spreiding en liefst niet meer dan één cruiseschip per dag in de haven”. Thielman zegt dat met dat nieuwe beleid dit jaar nog voldoende flexibel is omgegaan, maar dat de flexibiliteit ook een keer ophoudt.

Volgens Thielman is de reductie in aantal cruiseschepen dat per dag aanlegt op Bonaire ook belangrijk voor het vrachtvervoer per schip. “In het kader van kostenbeheersing streven we ernaar dat vrachtschepen Bonaire rechtstreeks aan gaan doen; maar daar is wel ruimte in de haven voor nodig”.

De gedeputeerde van Economie en Toerisme geeft aan dat er inderdaad getracht wordt om te komen tot een zekere spreiding door het maken van afspraken met buureilanden Aruba en Curaçao. “Maar voor sommige dagen gaat dat niet lukken en wij hebben sommige rederijen nu te kennen gegeven dat we er wellicht niet aan ontkomen om bepaalde bezoeken te annuleren.

Antwoord

Overigens zegt Thielman de brief van BCTA niet te negeren. “Wij zijn intern bezig met de voorbereiding van een antwoord”, aldus de gedeputeerde.