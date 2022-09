KRALENDIJK – Het Brandweerkorps Caribisch Nederland krijgt twee commandanten. Tot nu was er maar een, maar volgens het korps gebeurt er zoveel binnen het brandweerkorps dat er voor gekozen is om de leiding in een duo-functie te vervullen.

Zo worden er nieuwe roostersystemen en arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd en worden er steeds frequenter opleidingen georganiseerd voor brandweerpersoneel, om het korps verder te professionaliseren.

Na vertrek van de laatste Commandant, Reynold Janga, werd deze functie waargenomen door Gravey Anthonij. die krijgt nu versterking van Thammy Albertsz. Op 1 oktober beginnen beiden officieel.

Albertsz en Anthonij kijken er naar uit om deze ontwikkelingen samen in de juiste banen te leiden. Het gedeelde commandantschap biedt ook beide officieren de gelegenheid om zich verder te ontplooien als leidinggevende bij de brandweer.

Albertsz werkt sinds 2018 bij de brandweer. Als enthousiaste young professional gaat zij deze nieuwe uitdaging vol frisse energie aan: “Het is een eer om de rol van Lokaal Commandant van Bonaire samen met Gravey te mogen vervullen. Samen gaan we deze mooie uitdaging aan, niet alleen in het belang van het korps, maar in het belang van de veiligheid van Bonaire, samen met onze ketenpartners.”

Anthonij is al 25 jaar in dienst bij de brandweer, waarvan hij de afgelopen twee jaar de functie van Commandant heeft waargenomen. Door zijn lange carrière binnen het korps, maar ook in andere brandweeronderdelen, heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan. Hij deelt die graag op de werkvloer en zal op deze wijze een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen het brandweerkorps.