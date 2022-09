KRALENDIJK- Gedeputeerde Pablo ‘James’ Kroon van sport heeft namens het BC een letter of intent getekend op het gebied van sportzaken, de verklaring is ook getekend door Endy Croes, de Arubaanse minister van sport en de Curaçaose minister Sithree van Heydoorn van sport.

De ondertekening vond plaats in het kader van de viering van het 40-jarige bestaan van Indebon. Bij de viering zijn verschillende werknemers in het zonnetje gezet die van een welverdiend pensioen genieten.

Doel

Het doel van de overeenkomst is om de interinsulaire sportwedstrijden voor scholen die in 2016 zijn gestopt weer op te starten. Indebon heeft het initiatief genomen om dit project nieuw leven in te blazen. Aruba en Curaçao zijn akkoord gegaan. Het is de bedoeling om in dit schooljaar weer met de interinsulaire spelen te beginnen.

Errol ‘Joy’ St. Jago, het eerste hoofd dat Indebon heeft gekend, was als gast aanwezig bij het ondertekenen van de letter of intent en de viering. Joy heeft gesproken over zijn tijd als hoofd en heeft ook verschillende mooie herinneringen opgehaald.