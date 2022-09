KRALENDIJK- Bonaire Cruise Tourism Association(BCTA) heeft een brief gestuurd aan gedeputeerde Hennyson Thielman met het verzoek meer duidelijkheid te scheppen over de voornemens als het gaat om het cruisetoerisme.

“De cruise industrie op Bonaire is gebaat bij transparantie en duidelijkheid bij strategische beslissingen die genomen moeten worden”, zegt BCTA.

De belangenvereniging maakt zich zorgen over geluiden die zijn in de media en op persconferenties heeft opgevangen. Concreet wil BCTA weten wat voor afspraken Thielman heeft gemaakt met de Royal Caribbean rederij, maar ook als het gaat om respecteren van schema’s die al geruime tijd werden opgesteld.

De bezorgdheid van BCTA hangt samen met geluiden van Thielman dat hij het aantal bezoekende cruiseschepen wil beperken tot één per dag. BCTA vreest nu dat Thielman in wil gaan grijpen in de reeds bestaande planning, waarbij er op sommige dagen twee cruiseschepen op een dag zouden afmeren.

Samenwerken

Ook wil BCTA van gedeputeerde Thielman weten of plannen voor samenwerking met buureilanden Aruba en Curaçao nog steeds wordt nagestreefd, bijvoorbeeld door het spreiden van de bezoeken van cruise schepen om het doel van één schip per dag te behalen.

“Kunt u bevestigen dat bij nieuwe boekingen die geen doorgang kunnen vinden omdat er al een boot gepland staat er samengewerkt wordt met Aruba en Curaçao om een oplossingen te vinden om bijvoorbeeld een andere dag in de week de boot alsnog een plek te kunnen bieden?”, vraag BCTA in haar brief van ruim een week geleden. De BCTA zegt te betreuren dat zij nog geen reactie van Thielman mocht ontvangen.