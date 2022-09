SCHIPHOL – KLM gaat deze winter meer mensen van en naar het Caribisch gebied vliegen. Het aantal stoelen wordt met meer dan twintig procent uitgebreid. Zo biedt KLM Curaçao minstens tien keer per week aan, met twee vluchten per dag tijdens de kerstperiode. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl.

Op de vlucht naar Aruba in combinatie met Bonaire zal KLM dagelijks het grootste toestel uit haar vloot, de Boeing 777-300ER met 408 stoelen inzetten.

Het netwerk van KLM omvat komende winter in totaal 163 bestemmingen. Daarmee blijft het aanbod nagenoeg op hetzelfde niveau als vorig jaar. Binnen Europa worden vier nieuwe routes opgestart. Naast de capaciteitsuitbreiding naar de Caribische eilanden valt ook de uitbreiding naar de Verenigde Staten op.

Noord-Amerika

Het intercontinentale netwerk omvat 71 bestemmingen. Daarvan liggen er negentien in Canada, de VS en Mexico. Door vaker en met grotere toestellen te vliegen gaat de stoelcapaciteit daar met elf procent omhoog, vergeleken met de periode voor de coronacrisis.

Naar diverse bestemmingen in de VS en Canada is deze winter de nieuwe Premium Comfort-klasse van KLM te boeken. In deze klasse, die het midden houdt tussen Economy Class en World Business Class, ervaren klanten een nieuw serviceconcept van KLM in een aparte cabine met naar eigen zeggen, comfortabele stoelen en veel beenruimte.

Zuid-Amerika

Het aantal beschikbare stoelen op vluchten naar Zuid-Amerika neemt deze winter met zes procent toe. KLM vliegt dagelijks naar Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en Peru. Costa Rica wordt vier keer per week aangevlogen. KLM zal vijf vluchten per week naar Paramaribo uitvoeren, eveneens met de Boeing 777-300ER. Ook zal KLM Buenos Aires in Argentinië weer gaan combineren met Santiago de Chile in Chili.