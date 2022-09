Delta Academy is een opleidingsinstituut dat samen met Delta Security BV, Delta International BV en Bagel & Bloom BV deel uit maakt van de NDF Holding gevestigd op Bonaire.

Delta Academy is per 1 november a.s. op zoek naar een: Opleidingscoördinator

Als Opleidingscoördinator ben je hét visitekaartje van Delta Academy op Bonaire en ben je verantwoordelijk voor de communicatie met cursisten en trainers en het coördineren van de planning daarvan. Ook ben je verantwoordelijk voor een groot deel van de administratieve processen.

In deze veelzijdige functie werk je ook nauw samen met je collega’s van de afdelingen marketing, planning en financiën en vorm je een team met de medewerkers binnen onze holding. Binnen deze organisatie stroomlijn je de dagelijkse gang van zaken en beantwoord jij alle vragen van onze cursisten en trainers.

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging?

Jouw taken en verantwoordelijkheden op een rijtje:

Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van in- en uitgaand communicatieverkeer die Delta Academy betreft per telefoon, e-mail en post;

Je bent verantwoordelijk voor de docenten- en cursistenplanning;

Je bent verantwoordelijk voor de planning en indeling van de cursussen

Jij wordt het eerste aanspreekpunt voor de cursisten en trainers;

Je geeft opleidingsadvies;

Je verantwoordt budgetten en uitgaves die worden gedaan vanuit subsidies;

Je vraagt subsidies aan en doet daar zelf ook onderzoek naar;

Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de voorraad op de trainingslocatie.

Je bent medeverantwoordelijk voor de uitstraling van de vestiging;

Je controleert de presentielijsten;

Je bent verantwoordelijk voor het tijdig versturen van (eventueel) huiswerk en naslagwerk;

En het belangrijkste: er is veel ruimte voor initiatief en groei. Alle ideeën worden gewaardeerd!

Over Delta Academy

Delta Academy is begonnen als een opleidingsinstituut waarin de beveiligers van Delta Security worden opgeleid tot expert in hun vakgebied. Inmiddels is de Academy uitgegroeid tot een toon aangevend bedrijf. Zo biedt de Academy cursussen aan als EHBO, ISPS (haven Douane) en meerdere taalcursussen aan de bevolking van Bonaire.

Wij bieden:

Een uitdagende baan waarbij je met een gemotiveerd team werkzaam bent. Je ontvangt een passend salaris met een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse of vragen? Stuur je motivatie en CV naar [email protected] of bel naar +599 717 1877. We komen graag met je in contact!

