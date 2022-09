KRALENDIJK – Humphrey Jr. Wout, bekend als Junny Wout, is de nieuwste aanwinst voor de Movementu di Pueblo Bonariano (MPB) als het gaat om de kandidaten voor de kieslijst van de blauwe partij.

Wout is geboren in Rincon en heeft na zijn schoolopleiding in de administratieve sector gewerkt om vervolgens bij de douane in dienst te treden.

Wout zegt dat hij besloten heeft zich bij de MPB aan te sluiten omdat hij niet alleen vanaf de wal kritiek wil leveren op hen die aan het roer staan. “Ik wil op positieve wijze samenwerken aan de ontwikkeling van mijn eiland Bonaire”.

De naam Wout is niet onbekend in de Bonaireaanse politiek. Vader Humphrey Wout, was in de jaren tachtig van de vorige eeuw respectievelijk gedeputeerde, lid van de Eilandsraad, en daarna parlementariër in de Staten van Nederlandse Antillen. Vóór zijn politieke carrière was Wout actief in het vakbondswezen, waaronder voorzitter van de vakbond AFBW.

Jongeren

“Ik geloof dat het tijd is geworden dat de jongeren met nieuwe ideeën en energie op grootse wijze hun bijdrage gaan leveren om aan onze eigen toekomst en aan die van onze kinderen te helpen bouwen”, zegt Wout.

Wout zegt dat de keuze voor de MPB een bewuste is: “Ik zie bij hen een moderne, transparante en georganiseerde wijze van politiek bedrijven”.