Gezocht met spoed: Oproep doktersassistente

Wie zijn wij?

Bonaire Medisch Centrum is de grootste huisartsenpraktijk op Bonaire en heeft ruim 9000 patiënten. Wij hebben 2 locaties die vlakbij elkaar liggen: BMC en CMC. Iedere locatie heeft zijn eigen artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. Op beide locaties wordt vanuit dezelfde missie en visie gewerkt en overtuiging dat Bonaire Medisch Centrum een praktijk voor iedereen is.

Functie-inhoud

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste oproep- doktersassistente of verpleegkundige die ervaring heeft in een huisartsenpraktijk om ons team te komen versterken tijdens ziekte, vakantie of ander (gepland en ongepland) uitval). Je werk omvat alle taken van een doktersassistente; zoals het doen van telefonische triage, het geven van (zelfzorg)adviezen, balie-werkzaamheden, het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en administratieve werkzaamheden.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een doktersassistent of verpleegkundige met ervaring in een huisartsenpraktijk. Je beschikt over goede communicatie en sociale vaardigheden. Je spreekt Papiaments en Nederlands. Engels en Spaans zijn een pré. We werken in de praktijk met Promedico-ASP.

Wat bieden wij?

Wij bieden een afwisselende functie waarbij je werkt op 2 verschillende locaties.

Je komt te werken in een team van enthousiaste, ervaren, gezellige en gemotiveerde collega’s. Je krijgt een marktconform salaris. Omdat wij een grote praktijk zijn hebben wij veel werk voor een oproepassistente. Sommige periodes is er sprake van fulltime werk, andere periodes is dit minder.

Interesse?

Bij interesse kun je je sollicitatiebrief en CV sturen naar Anna ter Braak via [email protected] . Ook kun je contact opnemen via +599 700 7637

