(Aankomend) Project Coördinator die de handen uit de mouwen steekt.

Wire Interiors is een internationale onderneming op het gebied van projectinrichting voor de recreatiebranche. Beleving is onze drijfveer waarmee we wereldwijd sfeervolle interieurs creëren. Sinds 3 jaar is Wire Interiors actief met een vestiging op Bonaire.

Functie omschrijving

Vanwege de flinke groei die Wire Bonaire de laatste 3 jaar heeft door gemaakt zijn wij op zoek naar een gedreven (aankomend) project coördinator die samen met ons team deze groei in goede banen wil leiden.

Nadat de klant vanuit Nederland of de showroom op Bonaire zijn keuze heeft gemaakt kom jij in actie. Vanuit het magazijn ter plekke of via containers vanuit Nederland komen de meubels beschikbaar. Jij zorgt dat het project goed verloopt, van transport, montage, oplevering met de klant tot de administratieve afhandeling. Hierbij krijg je ondersteuning vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en ons team op Bonaire.

Daarnaast beschik je ook over verkoop skills zodat je zelf ook kan zorgen voor nieuwe klanten.

De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

Projectadministratie bijhouden

Begeleiden en het (mee) lossen van containers

Regelen en laden van transport van het magazijn naar het project

Contact met de klant omtrent planning, beschikbaarheid woning en oplevering.

Regelen en (mee) inhuizen, uitpakken en monteren van de artikelen op het project

Communicatie met kantoor in Nederland over de lopende projecten

Acquisitie voor nieuwe klanten/projecten

Functie eisen

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die voldoet aan het volgende profiel:

Wij zoeken een zelfstandig persoon met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel

Je bent flexibel in je werkzaamheden, van administratief tot uitvoerend

Iemand die van aanpakken weet en ook zelf de handjes uit de mouwen wil steken

Geen 9 tot 5 mentaliteit. De ene week bestaat uit 25 uur maar een andere week misschien uit 50 uur

Je bent een team player die ook zelfstandig de dagen efficiënt invult

Je bent redelijk handig

Je hebt een goed commercieel gevoel

Je bent in het bezit van een B rijbewijs

Voor jouw is afspraak ook echt een afspraak

Je wilt het van nature goed doen.

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze functie bieden wij het volgende:

Startend met een tijdelijk dienstverband wat na goed functioneren overgaat in een vaste aanstelling.

Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid en eigen inbreng

Salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de verantwoordelijkheid die wij verwachten

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan een e-mail met je motivatie naar [email protected] ter attentie van Rene Evers.

