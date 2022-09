DEN HAAG – Tim Muller wordt de nieuwe directeur Rijksdienst Caribisch Nederland tevens kwartiermaker. Dit is bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De benoeming gaat in per 1 december 2022.

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een samenwerking tussen de verschillende ministeries voor zaken die betrekking hebben op de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Tim Muller: “Ik kijk ernaar uit om na de jaren op Saba, verder te mogen bouwen aan de ontwikkeling van onze drie eilanden. Dit keer samen met de RCN collega’s, partijen betrokken bij collectief arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid, de Openbare Lichamen en de ministeries. Dat heb ik eerst mogen doen als eilandsecretaris van Saba en straks vanuit deze nieuwe, bredere functie. Daarbij ga ik graag aan de slag met de extra opgave. Die van kwartiermaker gericht op versterking van de publieke dienstverlening aan de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat gaan we samen doen; schouder aan schouder met alle betrokkenen”.

“Met Tim halen we een ervaren directeur binnen die zijn sporen heeft verdiend binnen en buiten Den Haag en in het Caribisch gebied. Als eilandsecretaris heeft hij laten zien goed de Caribische en Europees Nederlandse doelstellingen te kunnen verbinden ten behoeve van de eilanden, Saba in het bijzonder, en Europees Nederland. Ik ken hem als een bruggenbouwer waarbij de uitvoering en het resultaat centraal staan en kijk uit naar de nieuwe samenwerking met Tim,” aldus Roald Lapperre, directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK.

Muller neemt het stokje over van Jan Helmond, die sinds 2014 directeur RCN is. Jan blijft de functie van waarnemend Rijksvertegenwoordiger bekleden, dat doet hij naast de functie van directeur RCN sinds 2018.