KRALENDIJK- Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft op maandag haar tweede jaarlijkse Bonaire Tourism Summit georganiseerd in Courtyard by Marriott.

Tijdens de summit deelde TCB haar visie, acties en strategie voor toeristische ontwikkeling middels een presentatie van Miles Mercera, directeur van TCB. TCB presenteerde een overzicht van de stand van zaken, de resultaten en de planning voor 2023 van Bonaire. Ook een vooruitblik op de prestaties voor de winter 2022/2023 werd door TCB gegeven.

Gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en Toerisme, heer Hennyson Thielman, verwelkomde de aanwezigen en benadrukte het belang van de inzet van de hele industrie voor inclusie van de gemeenschap. “Door meer lokale mensen aan te nemen voor de toeristische sector en het minimumloon te verhogen, wordt niet alleen de kwaliteit van leven van de lokale bevolking verhoogd, maar draagt het ook bij aan wat onze bezoekers ervaren. Van onze kant zullen wij investeren in opleiding en training”, aldus Thielman.

Miles Mercera vertelde aan het publiek geïnspireerd te zijn door de input die de TCB heeft ontvangen gekregen van de publiek-private toerismesector. “In een poging om onze strategie voor 2023 op elkaar af te stemmen, zijn het dit soort sessies die ons helpen om in contact te komen met onze belangrijkste stakeholders op het gebied van toerisme. Ontwikkeling van duurzaam toerisme is een bijdrage van ons allemaal en TCB erkent het belang van het delen en krijgen van de nodige feedback en input om ons toeristisch potentieel te bereiken”, zegt Mercera.

Rebranding

Tijdens de summit heeft het officiële agentschap van TCB, Dunn&Co. uit Tampa, Florida, een overzicht gegeven van het rebrandingproces van het eiland, van haar herpositionering en identiteitsontwikkeling tot de campagne- en mediaplanning. Het bedrijf legt ook de gedachte achter de nieuwe website van het eiland en de ‘digital-first social media-strategie’. “Het was een geweldige ervaring om Bonaire te helpen bij het opzetten van een nieuw communicatieplatform, omdat het eiland echt de beste is als het gaat om ecotoerisme”, zegt Troy Dunn, directeur van Dunn&Co. “De merkauthenticiteit wordt weerspiegeld in alles wat we doen om de wereld te informeren over hun toewijding aan het belangrijke evenwicht tussen de menselijke natuur en Moeder Natuur.”

Seminar

Als onderdeel van de Bonaire Tourism Summit organiseert TCB ook een speciaal seminar met interactieve break-out sessies, waaraan het bedrijfsleven kan deelnemen en input kan leveren voor marketinginitiatieven voor Bonaire voor 2023.

TCB zegt alle partners te bedanken, zoals BONHATA, BHG, BIA en OLB die de summit hebben gesteund en eraan hebben deelgenomen.