Door Caribisch Netwerk – Marit Severijnse & John Samson

KRALENDIJK – Hoe worden de drie bijzondere gemeenten in de Cariben beschermd tegen klimaatverandering? De lokale partijen op Bonaire wachten nog altijd op een reactie vanuit het Nederlandse kabinet.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) beloofde rond de zomer met een ‘routekaart’ te komen voor de drie Caribische gemeenten. De Tweede Kamer eiste begin dit jaar dat het kabinet snel met een plan komt.

Wat coalitiepartij CDA betreft, draaien de drie ‘bijzondere’ gemeenten in de Cariben uiterlijk in 2035 op honderd procent groene energie. Verschillende lokale partijen denken dat het plan haalbaar is, zeggen ze in een gesprek met Caribisch Netwerk.

De lokale partijen wijzen er wel op dat het Nederlandse kabinet nog een hoop in te halen heeft. Bonaire wacht bovendien nog altijd op de ‘routekaart’ van klimaat-minister Jetten en het geld om verder te verduurzamen.

‘Bonaire was ooit koploper’

“In de Caribische regio waren wij met duurzame energie zelfs koploper”, aldus eilandraadslid Desirée Coffie (M21). “Waren. Want helaas is dat aandeel door de groei van het eiland en de bouw van al die extra hotels – met dus een extra vraag naar energie – nu helaas gedaald.”

Het voorstel om in 2035 volledig op groene energie over te gaan is realistisch, vindt Coffie. “Juist omdat we zo klein zijn kunnen we sneller veel gedaan krijgen.”

Bonaire is afhankelijk van Den Haag

Bonaire heeft al een plan gepresenteerd aan Den Haag om de elektriciteit op het eiland voor 75 procent groen te maken. Pas begin dit jaar besloot politiek Den Haag gehoor te geven aan het plan uit Bonaire om de energie verduurzamen.

“De olie die wij nu gebruiken, moet zo snel mogelijk vervangen worden naar alternatieve duurzame manier om elektra en water te produceren”, zegt MPB-leider Elvis Tjin Asjoe.

Tjin Asjoe ziet verandering door het nieuwe kabinet. “Voordat we het jaar 2035 hebben bereikt, draaien we al lang op duurzame energieproductie”, denkt hij.

Het bestuurscollege (MPB en UPB) hebben met gezaghebber Edison Rijna eerder dit jaar besloten om de zogeheten Klimaattafel Bonaire op te richten. Daarmee wil het bestuur de impact van klimaatverandering in kaart brengen.

‘Bonaire loopt achter’

De bijzondere gemeente Bonaire wordt door Den Haag achtergesteld, vindt de lokale politiek. De uitkeringen liggen er veel lager dan wat mensen minimaal nodig hebben om te kunnen leven. De verduurzaming is het zoveelste voorbeeld.

“Ik vind het heel erg raar dat Bonaire vanaf 2010 al een onderdeel van Nederland is en dat Den Haag ons nooit bij de plannen voor verduurzaming heeft betrokken”, zegt Désirée Coffie van M21.

Tekst loop verder onder de video.



Correspondent Marit Severijnse peilde de reacties op straat

“In Europees Nederland zijn ze al heel ver met de verduurzaming. Pas afgelopen jaar heeft de landelijke politiek ingezien dat er hier ook iets mee gedaan moet worden.”

‘Den Haag moet ons probleem wel eerst goed begrijpen’

“Het is niet onhaalbaar dat Bonaire in 2035 volledig op groene energie draait”, vindt eilandraadslid Clark Abraham van Demokrat/PDB. “Maar we moeten wel de nuance van de problematiek van Bonaire begrijpen.”

Bonaire is weliswaar klein, maar de inhaalslag is groot, stelt Abraham. “Stel dat we elk jaar een miljoen beschikbaar krijgen zodat mensen hier thuis zonnepanelen gaan gebruiken. Nou, in dat tempo zijn we dan zo veertig jaar verder.”

“En dan hebben we het nu nog alléén over zonnepanelen, want de overstap naar bijvoorbeeld elektrische auto’s kost nog meer.”

“Voor het hele klimaatdossier moeten we op Bonaire fondsen gaan aanboren”, vindt Tjin Asjoe (MPB). “Het is iets wat we samen moeten aanpakken met het Nederlandse kabinet én de Europese Unie. Want bijvoorbeeld het elektrisch rijden is ook een Europese wens.”

Wat coalitiepartijen D66, CDA en oppositiepartij GroenLinks betreft, moeten de bijzonder gemeenten in de Cariben zelfs een ‘showcase’ worden voor de rest van de wereld.

Roep naar meer wetenschappelijk onderzoek

De lokale politiek moet zelf ook meer doen, vindt ook Coffie (M21). “Ik vind dat we voor onszelf moeten gaan vaststellen wat onze visie is. Waar willen wij heen als Bonaire? En hoe willen we daar komen?”

Maar volgens M21 kan de lokale politiek ook moeilijker beslissingen nemen door het gebrek aan betrouwbare informatie.

“Hier op Bonaire hebben we, in tegenstelling tot Europees Nederland, nog nooit een groot wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de impact van klimaatverandering op ons. Ik vind het heel erg, dat wij tot nu toe nog niet eens weten wat ons te wachten staat.”

Bonaire zou meer onderzoek moeten laten doen, vindt Coffie. “Ik wil weten wat voor beleid we dan kunnen voeren om die veranderingen op te kunnen vangen, of hoe we met die veranderingen om kunnen gaan.”

Worden eilanden achtergesteld door Den Haag?

Overigens zijn inmiddels verschillende wetenschappelijke onderzoeken gestart naar de impact van klimaatverandering op de Caribische eilanden. Dat loopt via Islanders at the Helm, een collectief van (Caribische) wetenschappers.

Daphina Misiedjan doet bijvoorbeeld onderzoek naar de impact die klimaatverandering heeft op de sociale ongelijkheid en achterstelling.

UPB is door Caribisch Netwerk meerdere keren benaderd voor een reactie. Partijleider James Kroon is in de afgelopen weken niet op de uitnodiging ingegaan.