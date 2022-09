KRALENDIJK- De boulevard op Bonaire is weer grotendeels ontdaan van stenen en met name zand, na een voorbijtrekkend noodweer aan het einde van afgelopen week.

Op zaterdag waren op sociale media nog kritische geluiden te horen over het trage tempo van de opruimwerkzaamheden. Velen snapten niet waarom de boulevard niet schoongeveegd kon worden door Selibon.

De opdracht zou inmiddels gegund zijn aan een particuliere ondernemer, maar daarover zijn door het Openbaar Lichaam (OLB) nog geen mededelingen gedaan.

Afgesloten

Op sommige plekken blijft de toegang tot de boulevard afgesloten. Met name voor het populaire Luciano’s was op zondag tegen het middaguur nog veel zand te zien dat daar door tegen de boulevard op klotsende golven was achtergelaten.