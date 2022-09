TORONTO/KRALENDIJK- Twee bestuursleden van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) hebben de afgelopen week een gespecialiseerde cursus gevolgd over Pension Fund Governance.

De cursus werd gegeven door de Rotman School of Management, onderdeel van de Universiteit van Toronto. Voorzitter van PCN Harald Linkels en vicevoorzitter Gerard Bergsma toonden zich erg tevreden over het verloop van de cursus, waaraan naast PCN werd deelgenomen door pensioenfondsbestuurders uit onder meer Canada, de Verenigde Staten en Nederland. “Zeer de moeite waard”, aldus Bergsma.

Op de agenda stonden onder andere uitdagingen in de toekomst voor pensioenfondsen, governance binnen pensioenfondsen, duurzaam beleggen en afwegingen die worden gemaakt bij het samenstellen van de investeringsportefeuilles.

Opdrachten

De cursus, die in totaal vier dagen in beslag nam en werd uitgevoerd in samenwerking met het International Centre for Pension Management (ICPM), werd afgerond met een presentatie over opdrachten die in vier verschillende deelgroepen werden uitgevoerd.

De cursus stond onder leiding van professoren Rob Hauer en Keith Ambachtsheer. Ambachtsheer schreef recent nog het boek ‘The future of Pension Management’, waarin hij ingaat op ontwikkelingen en uitdagingen binnen de pensioensector.