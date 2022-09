Het cliché wil dat het verstand met de jaren komt. Voor politici geldt een variant hierop: het verstand komt met de verkiezingen.

Besloot de meerderheid van de Eilandsraad net dat de onderzoeksrapporten over de handel en wandel rondom Sunset Beach, die beroemde rotonde op Kaya Amsterdam en Bonlab geheim moesten blijven, kwamen coalitiepartijen MPB en UPB deze week onverwacht met de mededeling dat die rapportages toch openbaar worden gemaakt.

Ongetwijfeld zal het rumoer dat na de uitspraak van de Eilandsraad ontstond een rol hebben gespeeld bij deze wending van de twee partijen.

Natuurlijk geven de twee partijen zelf een andere uitleg aan deze draai. Het blijkt dat de MPB en UPB ‘enorme waarde hechten aan transparantie, integriteit en goed bestuur.’

Zonder met de ogen te knipperen melden ze dat ‘de bevolking moet weten wat er besloten is en op welke manier besluiten genomen worden.’

Deze verandering kan natuurlijk ook het gevolg zijn van de training Persoonlijke Ontwikkeling die de MPB had georganiseerd voor partijleden en belangstellenden.*

Want in de verklaring van die twee partijen wordt ook gesproken van het leren van gemaakte fouten. Geitenwollensokkenpraat van partijen die lang, heel lang, rapporten achterhielden en zelfs mensen een spreekverbod oplegden.

Ook kunnen de naderende verkiezingen een rol spelen bij deze ommekeer. Want politici, waar ook ter wereld, weten in de maanden voor verkiezingen altijd redelijk onder woorden te brengen wat goed is voor de samenleving.

Zo kwam deze week ook naar buiten dat het voor het eiland goed zou zijn als er in 2035 alleen nog maar stekkerautootjes over het eiland racen. Sommige mensen vroegen zich af of dat nu wel de meest urgente zaak is op een eiland waar de voedselbank het steeds drukker krijgt, waar de woningnood ongekend is en waar de energietransitie niet echt van de grond komt.

Kniesoren heb je nu eenmaal overal en altijd.

Het komende halfjaar zullen veel plannen en ideeën het eiland bestoken. Niet alleen zullen alle gemeenplaatsen over transparantie, goed bestuur en integriteit de kolommen vullen, ook zal er een einde komen aan de armoede, zal iedereen een redelijk onderkomen hebben en zal geluk gratis af te halen zijn bij de verschillende partijbureaus.

Politici zijn overal hetzelfde, zei Nikita Chroesjtsjov ooit. Ze beloven bruggen te bouwen, zelfs waar geen rivier is.

Bron:

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 600 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.