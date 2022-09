De Spoedeisende Hulp (SEH) van Fundashon Mariadal beschikt over vijf bedden voor zowel shock-room als reanimatiepatiënten. De afdeling heeft ook een gipskamer, een triagekamer en twee ambulances. Het team bestaande uit een teamleider, poortartsen, verpleegkundigen en ambulancechauffeurs staat klaar om alle zorg te verlenen die binnen hun bereik ligt.

De SEH geeft gemiddeld zorg aan ongeveer 20 patiënten per dag. Dat varieert van poliklinische patiënten tot Level 1 trauma patiënten. We werken zowel op de SEH als op de ambulances volgens de Nederlandse protocollen en LPA 8.1. Echter, onze zorg kent ook grenzen. In voorkomende gevallen plaatsen we patiënten zo spoedig mogelijk met de air ambulance over naar een ander ziekenhuis.

Dit ga je doen

Verpleegkundige opvang van acute patiënten en het verlenen van eerste hulp, zowel op de SEH als op de ambulance;

Het observeren, signaleren en rapporteren van de algehele toestand van de patiënt;

Het organiseren en coördineren van de werkzaamheden rondom de patiënt;

Het verrichten van alle overige voorkomende uitvoerende werkzaamheden.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde opleiding tot SEH of SOSA Verpleegkundige;

Je combineert brede kennis en ervaring met een flexibele werkhouding;

Je staat open voor de Caribische cultuur op een klein eiland;

Je stelt je ook in je vrije tijd professioneel op naar je cliënten / patiënten

En ook belangrijk

Uitstekende communicatieve vaardigheden;

Empathie;

Oog voor detail;

Fysiek uithoudingsvermogen;

Probleemoplossend vermogen;

Rustig blijven in crisissituaties.

Dit bieden we je

Retourticket Amsterdam – Bonaire;

We kunnen desgewenst de eerste twee maanden huisvesting verzorgen (en betalen);

Voor het werken op de ambulance hebben we voor SEH verpleegkundigen een uitgebreid inwerktraject;

De functie is ingedeeld in Functiegroep 50 met een salaris van minimaal $ 2.997,- en maximaal $ 4.168,- bruto per maand op basis van 40 urige werkweek.

Solliciteren? Klik op deze link:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/16/verpleegkundige-spoedeisende-hulp-ambulance-sosa

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.