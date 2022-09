Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

De ambulancechauffeur heeft als hoofdtaak het vervoeren en verzorgen van zieken en gewonden. Daarnaast zorg je ervoor dat de ambulance altijd schoon en gebruiksklaar is, je verricht eenvoudig onderhoud aan technische installaties en apparatuur en je assisteert het zorgteam waar nodig.

Reikt/pakt instrumenten en benodigdheden aan en ruimt deze op

Verzamelt gegevens en je registreert deze

Verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen

Biedt begeleiding aan patiënten

Helpt patiënten bij verplaatsing

Vervoert patiënten

Signaleert en meldt bijzonderheden of technische gebreken

Verricht eenvoudig onderhoud aan technische installaties en apparatuur

Houdt ruimtes en/of materialen op orde

Levert een bijdrage aan de verbetering van werkprocessen

Verstrekt informatie aan patiënten/verwanten

Dit neem je mee

MBO-3 opleiding richting verzorging, aangvuld met een EHBO certificaat

Kennis van administratieve werkzaamheden

Algemene kennis van de organisatie is vereist

Rijbewijsvaardigheid B en C

En ook belangrijk

Zelfstandigheid is vereist voor het verrichten van werkzaamheden binnen de eigen beroepsverantwoordelijkheid conform de richtlijnen en procedures.

Beschikken over een dienstverlenende houding.

Inlevingsvermogen en hulpvaardigheid zijn van belang bij het vervoeren en verzorgen van patiënten/cliënten en het contact met familie/relaties, medisch personeel en collega’s.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van ambulancechauffeur is ingedeeld in functiegroep 35 met een salaris van minimaal $ 2.150,- en maximaal $ 2.899,- bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kun je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de teamleider, dhr. Jean Lijnch via email: [email protected]

Wil jij onderdeel maken van een dynamisch team dan nodigen wij je dan uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 7 oktober 2022 te sturen naar: [email protected]

