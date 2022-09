Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

Huis van de maand september bij Karko Real Estate

Kaya Mars

In de fijne en gewilde wijk Belnem vind je deze super gezellige L-vormige woning met veel tuin. Op een hoekperceel achter Isla, Windsock, Bellafonte en op loopafstand van de beste stranden en uitgaansgelegenheden van het eiland.

De woning staat op een erfpachtgrond van 841m2 ​​en de woning zelf is 170m2. Bij het betreden van de woning komt u terecht in de open keuken-, eet- en woonkamer. De keuken heeft een kookeiland met vaatwasser. Er is een accordeon (vouw)deur die volledig opent naar het achterterras. Aan uw rechterhand is er een gang die u naar de gastenbadkamer en alle slaapkamers leidt. Er zijn in totaal 3 slaapkamers en 2,5 badkamers. 2 van de slaapkamers delen 1 badkamer en de hoofdslaapkamer heeft een en-suite en inloopkast.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand september bij Sunbelt Realty

Watervillas Bahia 11

Rustig gelegen woning met privacy en toch maar op enkele minuten afstand van het centrum van Kralendijk. Deze twee-onder-een kap villa is gelegen aan het water en beschikt over een aanlegsteiger. De wateren rondom zijn verbonden met de Caribische Zee middels de haveningang nabij Plaza Resort Bonaire. Vanuit de villa, het overdekt terras of privé zwembad is er zicht op het voorgelegen water. Een heerlijke plek om volledig tot rust te komen.

ruime, moderne villa direct aan het water,

privé aanlegsteiger,

privé zwembad & zonneterras,

overdekt terras aan waterzijde,

parkeren op eigen terrein,

gelegen op één van de schiereilanden met directe toegang via het water tot de Caribische zee, binnen veilige en afgesloten omgeving,

slechts 4 minuten tot het centrum van Kralendijk.

houten dakconstructie voorzien van keramische dakpannen,

keramische vloertegels door gehele woning, houten vloer op buitenterras/zonneterras,

deels aluminium kozijnen, deels houten kozijnen, voorzien van horgaas, deels shutters,

dubbele bestemming/; zowel recreatieverhuur als permante bewoning is toegestaan;

tropisch aangelegde tuin bestaande uit een mix van planten en palmbomen en witte steenslag.

Indeling

Entrée middels toegangshek naar voordeur, hal met toegang tot gastentoilet en slaapkamer, met badkamer en apart washok. Woonkamer met open keuken met inbouwapperatuur, toegang naar terras en overdekt terras, zwembad en aanlegmogelijkheid voor een boot.

Eerste verdieping; overloop met toegang naar hoofdslaap slaapkamer voorzien van inloopkast, badkamer en balkon aan waterzijde, tweede slaapkamer met badkamer, inbouwkast en balkon aan de voorzijde.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand september bij Caribbean Homes

La Palma 64

* Nieuwgebouwd * Gezinswijk * Moderne villa

Een prachtig nieuw gebouwd huis in de zeer populaire wijk La Palma!

Een tijdloos modern huis gebouwd met hoogwaardige materialen en prachtige architectonische details die zowel mooi als functioneel zijn. Met het oog op de integratie van buiten leven in huis, worden groene ruimtes slim geïntegreerd in de woning.

De verzorgde tuin leidt naar de vooringang die uitkomt op een frisse woonkamer en open keuken met hoge gewelfde plafonds. Slim ontworpen met het oog op de wind, kunnen extra shutters onder het verhoogde plafond worden geopend of gesloten en laten de verkoelende passaatwinden door de hele ruimte stromen. Naast de keuken is een wasruimte die aansluit op een binnenplaats. Grote schuifdeuren onthullen het overdekte terras met uitzicht op het zwembad en de ruime tuin.

Rechts van de woonkamer is een hal met een geheime binnentuin met bloeiende planten, die leidt naar de 3 slaapkamers met elk airconditioning, en-suite badkamers en toegang tot de veranda en achtertuin. De half open hal is zo ontworpen dat de wind perfect naar de slaapkamers kan worden geleid. De hoofdbadkamer is uitgerust met nog een verrassing, een tweede kleine binnentuin om het buiten binnen te verwelkomen!

Het grote perceel heeft voldoende ruimte om naar uw eigen wens in te richten, waar u vervolgens vanuit het zwembad van kunt genieten met een heerlijk drankje.

Geniet van de ruime tuin zoals deze is of voeg de prachtige gastensuite toe, waarvoor al een ontwerp- en bouwvergunning is geregeld.

Een echte ‘must see’, dus wacht niet te lang met het maken van een afspraak!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand september bij RE/MAX Paradise Homes

Bona Bista A20

Deze prachtige onlangs gerenoveerde villa is gelegen op een perceel van 928 m2 in de woonwijk Bona Bista, op ongeveer 5 minuten rijden van het centrum van Kralendijk.

De villa heeft een strak modern design. De afgesloten veranda is voorzien van 2 airco split units die zorgen voor comfort op warme dagen, maar met de ramen open waait er een lekker briesje door de woning. Vanaf de veranda heeft u een fantastisch uitzicht over de zee en Seru Largu. De vernieuwde keuken is voorzien op maat gemaakte kasten, de master slaapkamer heeft een en-suite badkamer en de twee andere slaapkamers delen een tweede badkamer.

Geniet van een lekkere duik in het nieuw gebouwde magna zwembad (2021) in de mooi onderhouden tropische tuin.

Klik hier voor de virtuele 3D tour https://my.matterport.com/models/dFej1kC9mA7

Website https://www.bonairehomes.com/en/listings/house/for-sale/bona-bista/bona-bista-a20-gorgeous-villa/900171013-6

Vraagprijs $ 699.000 USD kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand september bij Harbourtown Real Estate

Hanchi Amboina 6

In deze maand is het huis van de maand van Harbourtown Real Estate gelegen in Antriol. Deze karakteristieke hoekwoning heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers. Daarnaast heeft dit huis een grote keuken met een deur naar de overdekte porch. Deze overdekte buitenruimte is aantrekkelijk omdat deze heerlijk ruim is, ruim 33 vierkante meter, en er altijd een heerlijk windje is.

In de tuin staat een 20 ft container die gebruikt wordt als extra opslagruimte en die bij de verkoop is inbegrepen. Deze ruimte is met hout afgewerkt en er staat een grote porch voor met zicht op de leuk aangelegde achtertuin. Het perceeloppervlak bestaat uit 750 m2 erfpachtterrein, waarvan 144 m2 bebouwd is. Als extra bijzonderheid is te melden dat er een groot dakterras is en dat je via 2 poorten op eigen terrein kunt parkeren.

De woning heeft de volgende pluspunten:

Hoekwoning

Ruime porch op de wind

Parkeren op eigen terrein

Ruime tuin rondom

Deze woning straalt echt zijn eigen charmes uit en heeft veel karakter. Als er bij u interesse is gewekt, kijk dan snel op onze website: harbourtownbonaire.com

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand september bij Bonaire Realty

J.A. Abraham Boulevard 32

Villa met oceanfront view

Villa op loopafstand van de zee, boulevard, winkels en restaurants.

De villa is omheind met een volwassen tropische tuin met veel planten en kleurrijke bloemen! Er is een Magna pool met speciale onderwater LED-verlichting voor die speciale late avonden buiten.

3 slaapkamers en 2 badkamers. De master bedroom is voorzien van een luxe jacuzzi.

Extra laundry/utility room aanwezig met grote Amerikaanse koelkast. De woonkamer/ living is voorzien van open keuken met elektrische kookplaat, oven, magnetron en grote Amerikaanse koelkast.

Voor de villa bevinden zich privé parkeerplaatsen. Er is ook een aparte privé parkeerplaats aanwezig aan de zijkant van de villa.

Goede investering voor het verhuren van korte termijn ( toeristische verhuur) of midterm/ long term.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand september bij Bonaire VIP Real Estate

Kaya Lima 5

Deze moderne design woning is gelegen in de mooie en rustige wijk Belnem, aan de weg naar Sorobon. Het woongedeelte bestaat uit 5 slaapkamers met inloopkasten en 5 badkamers, waaronder een apart gastenverblijf, een grote woonkamer en een mooi ingerichte en uitgeruste keuken. De badkamers zijn eersteklas, met granieten werkbladen. De hoofdbadkamer is uitgerust met een sauna en een verzonken bad. De hoofdslaapkamer is omgeven door grote glazen wanden en biedt een schilderachtig uitzicht.

Het huis heeft een glazen wand en biedt uitzicht op de gecultiveerde tuin, het marmeren zwembad met waterval en een whirlpool spa. Het ruime achterdek is perfect voor entertainment, BBQ’s of gewoon om te ontspannen in een privé omgeving. De overdekte carport biedt plaats aan twee auto’s. Het pand biedt ook een compleet gastenverblijf.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire VIP Real Estate:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 788 1781

E-mail : [email protected]

Website : www.bonaireviprealestate.com

Huis van de maand september bij Caribbean Vista Blue

Woning in aanbouw, oplevering einde 1e kwartaal 2023 verwacht. Kaya Adela (Antriol)

2 laags voor meerdere doeleinden geschikt.

Koopprijs $359.000 k.k

(over het grondaandeel in de koopprijs $89.000)

Betaling in termijnen.



Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand september bij Qvillas

Sabadeco Crown Court 23 is een mooie ruime villa gelegen in het rustige Sabadeco Crown Court. De buurt is omringd met veel groen wat zorgt voor privacy en rust. Via de pier, die toegankelijk is voor alle omwonenden, heeft u, binnen enkele minuten lopen, toegang tot de zee. Het huis ligt vlakbij Andrea 1 en 2 en op weg naar andere prachtige duikspots zoals 1000 Steps.

Het huis heeft 2 porches, een op de begane grond die overloopt in het pooldeck en een op de eerste verdieping die bijna volledig om het huis heenloopt.

Op de begane grond bevinden zich naast de open woonkeuken en grote garage, 2 ruime slaapkamers beide met eigen badkamer. De woonkeuken staat in direct contact met het zwembad door de openslaande deuren en de vele shutters zorgen voor afkoeling in het huis.

Via een interne trap bereikt u de tweede verdieping met een tweede woongedeelte en ook 2 ruime slaapkamers met beide een eigen badkamer. Vanaf het terras op de eerste verdieping heeft u een prachtig uitzicht over de Caribische zee.

Ruime villa in rustige buurt

4 slaapkamers en 4 badkamers, waarvan 2 slaapkamers met badkamers op begane grond

Ruime garage met plek voor grote pick-up/SUV, scooter, duikspullen etc

Groot perceel van 1500m2 met privacy

Privé zwembad met poolbar

Parkeren op eigen terrein

Zeezicht vanaf de eerste verdieping

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand september bij The Real Estate Guy

Bona Bista B17

Zeer fraaie vrijstaande villa met goed onderhouden tuin. Bij binnenkomst bereik je de woonkamer en in de linkervleugel bevindt zich de zitkamer en keuken. Vanuit de keuken is er mooi zicht op de binnentuin. In de rechtervleugel bevinden zich 3 slaapkamers en de badkamers.

De woning komt met een goedgekeurde bouwvergunning voor:

– Appartement van 54 m2 (1slk, 1bdk en porch)

– Garageplek voor 2 auto’s, zwembad, prieel

Zie hier alle kenmerken op een rij:

• Eigendom Hoekperceel 1.228 m2

• 260 m2 woonoppervlakte

• 3 slaapkamers

• 2.5 badkamers

• 2 balkons voor en achter

• Woonkamer

• Eetkamer

• Keuken (open concept)

• Walk- in closet

• Tv ruimte

• Berghok

Vraagprijs: $599.000,- k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

Kaya Electron 17

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website