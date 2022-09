KRALENDIJK- Bonaire gaat actief op zoek naar milieubewuste mensen om deel te nemen aan een recente ludieke campagne om Earthonaut te worden. Het programma nodigt bezoekers uit om een ​​van de laatst overgebleven ongerepte grenzen van onze planeet te ervaren: Bonaire.

Nu de hele wereld naar de ruimte kijkt als de volgende trend in reizen, is dit initiatief ontwikkeld om ons eraan te herinneren dat er nog steeds plaatsen over zijn om te verkennen op ons eigen planeet, bijvoorbeeld Bonaire.

Om deze missie te ondersteunen, richt Bonaire zich op miljardair-ruimtetoeristen door middel van een bewustmakingscampagne die mensen als Elon Musk, Richard Branson en Jeff Bezos uitnodigt om hun astro-aspiraties op te schorten en mensen aan te moedigen zich te concentreren op het verkennen van de aarde op een verantwoorde manier. Via zeer gerichte publicaties in de media worden deze leiders in ruimtetoerisme uitgenodigd om deel te nemen aan de inaugurele Earthonauts-missie door middel van billboards buiten hun privé lanceerlocaties (Blue Origin, Virgin Galactic en SpaceX) en kantoren.

“We gebruiken deze zeer specifieke advertentieruimtes om de aandacht te trekken van enkele van ’s werelds meest invloedrijke mensen die de campagne zouden kunnen helpen de juiste snaar te raken”, zegt Troy Dunn, oprichter en voorzitter van Dunn&Co, het bekende reclamebureau van Bonaire. “Alle drie deze miljardairs hebben op hun eigen manier bijgedragen aan de aarde en we vragen hen om diezelfde energie naar Bonaire te brengen. Dit is een uitnodiging om de laatste grens op onze thuisplaneet te ervaren.”

Terwijl Musk, Bezos en Branson persoonlijke uitnodigingen ontvangen om deel te nemen aan de missie, kunnen geïnteresseerde reizigers zich aanmelden door een video in te sturen op JoinTheEarthonauts.com. Vijf Earthonauts zullen zorgvuldig worden geselecteerd om een ​​volledig betaalde reis naar Bonaire te ontvangen om te helpen bij lokale inspanningen voor natuurbehoud tijdens het verkennen van deze ongerepte bestemming. De Earthonauts zullen Bonaire, een eiland dat al tientallen jaren bekend staat om de bescherming van zijn natuurlijke omgeving, helpen bij het promoten van haar Blue Destination-missie.

“We weten dat onze planeet ons nog steeds dingen te leren heeft, geheimen om te delen en nieuwe wonderen voor ons om te aanschouwen”, zegt Miles B. M. Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire. “Daarom lanceren we het Earthonauts-programma en halen we milieubewuste reizigers naar het eiland. We willen bewustzijn creëren voor de natuurlijke schoonheid die zich in ieders “achtertuin” bevindt en meer reizigers aanmoedigen om op een verantwoorde manier te verkennen en ervan te genieten.”

De missie van de Earthonauts is, als ze ervoor kiezen de uitdaging aan te gaan, is het deelnemen aan ondersteunende projecten zoals het openen van de mangrovekanalen bij Lac met de Mangrove Maniacs, een rifherstelprogramma bestaande uit lokale duikwinkels die een restauratieduik faciliteren, het onderhouden van de Bonaire Donkey Sanctuary, deelnemen aan jeugdprojecten zoals het bouwen van muziekinstrumenten met Mangazina di Rei, en mariene biologen assisteren in het nationale park van het eiland bij hun koraalonderzoek.

Betrokken

Het uiteindelijke doel van het Earthonauts-programma is niet alleen om de wereld te laten zien hoezeer Bonaire betrokken is bij de toekomst van onze planeet, maar ook hoe belangrijk het is voor haar bezoekers om deel uit te maken van het behoud van dit prachtige eiland (en de wereld daarbuiten) voor toekomstige generaties. Dit initiatief volgt op de lancering van The Bonaire Bond eerder dit jaar op de Dag van de Aarde, een programma dat bedoeld is om te laten zien hoe belangrijk duurzaam toerisme is voor de lokale gemeenschap.

De deadline om je aan te melden voor deelname aan de missie van Earthonauts is 1 oktober 2022. De vijf finalisten worden op 10 oktober 2022 bekendgemaakt en beginnen in november 2022 aan een vijfdaagse reis naar het eiland. Om in aanmerking te komen, moeten de kandidaten Amerikaans staatsburger zijn, 18 jaar of ouder, in staat om medio november 2022 te reizen en fysiek in staat om lokale natuurbeschermingsorganisaties te helpen. Een duikbrevet is een pluspunt, maar geen vereiste.