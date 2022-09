Locatie: Bureau Integriteit

Binnen het OLB wordt met het programma Betrouwbaar Openbaar Bestuur Bonaire (BOBB) structureel gewerkt aan de verbetering van de integriteit van onze organisatie. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een belangrijk onderwerp, dat door de Eilandsraad is omarmd. De Gezaghebber speelt een belangrijke rol in dit programma als hoeder van de integriteit. Wil je hier een belangrijke bijdrage aan leveren? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Als integriteitscoördinator word je samen met je collega het eerste aanspreekpunt op het gebied van integriteit voor het bestuur, directeuren, leidinggevenden en medewerkers. Je adviseert rechtstreeks de Gezaghebber over de aanpak van meldingen en coördineert de integriteitsonderzoeken. Daarnaast lever je een actieve bijdrage op het gebied van bewustwording en beleid van integriteit binnen onze organisatie. Dit doe je onder andere door het coördineren en geven van voorlichting en trainingen.

De functie is redelijk nieuw in de organisatie. Hierdoor is het mogelijk om samen met jouw collega, en de nodige interne en externe ondersteuning, vorm te geven aan dit belangrijke onderwerp Je krijgt een aanvullende opleiding en training-on-the-job van internationale specialisten binnen het programma BOBB. En uiteraard is coaching en supervisie hier een onderdeel van. In het programma BOBB ga je een sleutelrol vervullen in de verdere stappen op het gebied van integriteit, zowel tijdens als na afloop van het programma. Aan het eind van je opleiding ben je in staat om eenvoudige onderzoeken zelf uit te voeren. Voor meer complexe zaken fungeer je als opdrachtgever naar externen die worden ingehuurd. Je werkt daarbij nauw samen met collega’s op dit vakgebied bij RCN en bureaus integriteit in de Caribische regio.

Wat wij jou bieden

Het salaris bedraagt minimaal $ 3.457, = (aanloopschaal 11) en maximaal $ 5.054, = (functieschaal 12) bij een werkweek van 36 uur. Een geweldige opleidingskans van internationale specialisten binnen het programma BOBB en goede arbeidsvoorwaarden binnen het OLB.

Wat zijn de eisen

Je hebt een afgeronde HBO+ of WO-opleiding. Bij voorkeur heb je enige ervaring in een soortgelijke functie. Je beschikt over vaardigheid m.b.t. het inhoudelijk afstemmen van advies- en beleidsnota’s, het opstellen van goed onderbouwde rapporten en het verwoorden van in te nemen standpunten. Daarnaast ben je betrouwbaar, discreet, efficiënt, geordend (planmatig) samenwerkings- en klantgericht en beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een natuurlijke nieuwsgierigheid welke je gebruikt en in het verrichten van onderzoek. Je bent professioneel creatief, weet draagvlak te creëren binnen de organisatie en laat je niet makkelijk uit het veld slaan. Wij zijn op zoek twee integriteitscoördinatoren voor 36 uur per week. Je vormt samen met de integriteitscoördinator een complementair duo, zowel qua competenties, interesses en achtergrond De onderlinge taakverdeling vindt plaats op basis van persoonlijke interesses.

Wat is ook belangrijk om te weten

De selectiegesprekken vinden naar verwachting plaats in de week van 17-10-2022 en eventuele 2e gesprekken in de week van 24-10- 2022. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Ja! Ik wil deze baan

Voor nadere informatie of een uitgebreid functieprofiel kan je contact opnemen met het de Kabinetschef, mevr. M. Klaasen of P&O adviseur A. Hammer of kijk op www.bonairegov.com.



Je sollicitatie en C.V. kun je vóór 03-10-2022 richten aan de Kabinetschef, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire. Bij voorkeur ontvangen wij je Sollicitatie en Motivatie per email: [email protected].

