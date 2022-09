KRALENDIJK- De stichting Xtreme Sports Bonaire organiseert op 25 september voor de 12de keer een zware Duo Xtreme mountainbike race over Bonaire.

Er is een pro route van 55 km en een Xtreme route van 73 km. Mountainbikers gaan voornamelijk over de onverharde paden waarbij het klimmen en dalen niet geschuwd worden.

De uitdaging ligt voornamelijk in het extreme zoals Seru Largu op fietsen en steile trails. Ook de omstandigheden zoals lange afstand en hitte en nu ook natte trails. Het is een uitdaging om paden te verkennen waarvan men niet wist dat ze bestonden.

Prijzen

Alle deelnemers krijgen een herinneringsmedaillon. In iedere elite categorie zijn drie prijzen. Voor de nummers 1 is er $400,- voor nummer 2 $200,- en voor nummer 3 $ 100,- De prijsuitreiking zal na de lunch in het Eden Beach Resort worden gehouden. Er worden zo’n veertig vrijwilligers ingezet voor het evenement. Deelnemers komen uit Curaçao, Nederland en Bonaire met diverse nationaliteiten. Alle deelnemers worden gratis vervoerd van en naar het vliegveld door de organisatie.