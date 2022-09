KRALENDIJK- Dankzij een unieke ‘solar lease’ constructie bewerkstelligen Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) en de Van den Tweel groep de aanleg van één van de grootste installaties voor het opwekken van zonne-energie op Bonaire.

Deze gloednieuwe fotovoltaïsche (‘PV’) installatie van meer dan 700 zonnepanelen benut het felle zonlicht om voldoende elektriciteit te genereren voor haar verbruik overdag.

Het systeem heeft een vermogen van 284.000 watt en zal niet alleen zorgen voor een efficiënter energieverbruik van Van den Tweel, maar het zal ook helpen om de carbon footprint op Bonaire drastisch te verminderen, zegt Bharat Bhojwani van Participatiemaatschappij Caribisch Nederland B.V. (‘PMCN’). PMCN is het investeringsvehikel van Pensioenfonds Caribisch Nederland ‘PCN’.

Volgens Bhojwani past de investering prima in de Environmental, Social and Governance “ESG” doelen van zowel PMCN als die van Van den Tweel Caribbean. PMCN verwacht dat dit de eerste van meerdere PV-installaties is die door haar wordt mogelijk gemaakt op de BES-eilanden. Bij Van den Tweel wordt bewezen dat het kan en werkt.

De op Curaçao gevestigde leverancier van de PV-installatie, IFA Solar Energy, vormde een cruciale schakel in het geheel. Het bedrijf van Henoc Luis heeft al soortgelijke systemen geïnstalleerd voor meerdere ondernemingen op Bonaire. “Voor het project hebben we de allerbeste zonnepanelen en omvormers op de markt kunnen gebruiken. Lokale elektriciens op Bonaire hebben ons op professionele wijze geholpen om de supermarkt klaar te maken voor de energie van de panelen”, zegt Luis.

Juiste moment

Ook Directeur Ike Johnson en Chief Operating Officer Omar Barrientos van Van den Tweel Caribbean Group zijn erg blij met deze investering. “Aan het begin van onze gesprekken voor plaatsing van de PV-installatie was de prijs op Bonaire ongeveer USD 0,23 per kWh. Nu ligt het ruim boven de USD 0,40 per kWh, als gevolg van de verlaging van de subsidies uit Nederland en de torenhoge brandstofprijzen.” Deze investering komt dus precies op het juiste moment aan voor deze grote supermarkt op Bonaire.

De volgende in de rij voor de Van den Tweel Caribbean is Bonaire Warehouse. De installatie op deze locatie zal naar verwachting in oktober worden gestart.