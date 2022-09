KRALENDIJK- Op woensdag is de nieuwe communicatieadviseur en woordvoerder van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Genesis Saragoza, aan de pers voorgesteld.

Saragoza is afkomstig uit Bonaire waar ze tot 5 jaar geleden woonde totdat ze naar Nederland verhuisde voor haar studie Internationale Communicatie aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Na haar studie heeft ze ruim twee jaar op de communicatie afdeling bij Stichting Simavi in Amsterdam, Nederland gewerkt.

Saragoza volgt Miluska Hansen op die vanaf 1 augustus 2017, ruim 4 jaar deze functie heeft vervuld. Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om officieel afscheid van Miluska te nemen.

Genesis Saragoza zal samen met Caroll-Ann Soliano, die haar als communicatieadviseur vanuit het SSO-CN ondersteunt, alle externe en in interne communicatie voor het Korps op de drie eilanden verzorgen. Binnenkort zal het communicatieteam verder versterkt worden met een communicatiemedewerker.