KRALENDIJK – Het tropische weersysteem Invest 98L heeft vannacht de Caribische Zee bereikt, maar heeft zich nog niet gesloten. Dat komt door winden op het hoogste niveau, die remmen volgens het orkaancentrum in Miami de ontwikkeling naar een tropische depressie en later wellicht storm.

Ongeacht de ontwikkeling verwachten de meteorologen vanavond al plaatselijk zware regenval en windstoten als de storing over Bonaire, Curaçao en Aruba trekt. De kans dat het dan een depressie of storm is, is 70 procent.