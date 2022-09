KRALENDIJK – Afgelopen weekend heeft de Koninklijke Marechaussee vier mensen aangetroffen die onrechtmatig op Bonaire verblijven.

In de vroege ochtend van zaterdag kreeg de Marechaussee melding over een verdachte situatie waarbij er drie personen waren aangetroffen in de buurt van Laguna Beach.

In samenwerking met de politie is de situatie onderzocht en bekeken of eerste hulpverlening nodig was. De drie personen verkeerden naar omstandigheden in goede gezondheid.

Toen bleek dat de drie niet goed duidelijk konden maken waar en hoe zij precies aan land waren gekomen heeft de Koninklijk Marechaussee de drie, vermoedelijk Dominicanen, meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

De vreemdelingen zijn inmiddels overgebracht naar de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Daar blijven zij gedurende verder onderzoek in vreemdelingenbewaring.

Op zondag troffen medewerkers van de Marechaussee tijdens een patrouille opnieuw drie personen aan, in de buurt van Sorobon. De drie personen waren op dat moment aan het zwemmen in een gebied waar dat niet toegestaan is.

Bij controle van de drie personen, bleek dat één van deze drie personen geen rechtmatig verblijf op het eiland te heef. De man, die in het bezit was van een paspoort van Ecuador, is ook naar de JICN gebracht, waar hij nu in afwachting van zijn uitzetting verblijft.