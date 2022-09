KRALENDIJK – Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Een vertegenwoordiging van het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire zal vandaag het World Alzheimer Report 2022 van ADI aanbieden aan de Gedeputeerde van Openbare Gezondheid Nina den Heyer. Op 21 september wordt dit report in 105 landen en eilanden over de hele wereld gelanceerd.

Fundashon Alzheimer Bonaire organiseert vanavond om 19.00 uur bij Courtyard Marriott een lofprijzingsconcert, gewijd aan de mantelzorgers en hun dierbaren. De genodigden zijn de personen die met dementie leven samen met hun mantelzorgers.

Op 1 september hebben alle Alzheimer Instellingen en Stichtingen over de hele wereld voor de 11de keer het begin van hun campagne gedurende de Alzheimer Wereld Maand ingeluid. Dit jaar 2022 is het thema ”Ken Dementie, Ken Alzheimer”. Samen kunnen wij zoveel doen! Alles draait om de kracht van kennis.

“Namens het bestuur en vrijwilligers van Fundashon Alzheimer Bonaire wil ik vandaag, 21 september 2022, Alzheimer’s Wereld Dag in de Alzheimer Wereld Maand september, de bevolking van Bonaire en zeer speciaal onze mensen die met dementie leven, hun familie en mantelzorgers, van harte gelukwensen. Ook wil ik de website van Fundashon Alzheimer Bonaire aanbevelen om kennis te kunnen nemen van het 412 pagina’s tellend World Alzheimer Report 2022. Het omvat enorm veel informatie over situaties over de hele wereld, inclusief wetenschappelijke rapporten, maar vooral ook om gedurende het jaar op de hoogte te blijven van onze lokale activiteiten.” Aldus voorzitter Evert Piar.