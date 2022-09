ENGLISH TEXT BELOW

Restaurant Between2Buns is op zoek naar een Restaurant Supervisor ! Kom jij dit leuke team versterken? Graag beschikbaar zijn voor de lange termijn, niet voor een aantal maanden.

Op zoek naar Supervisor die:

Stressbestendig is;

Leidinggevende capaciteiten heeft;

Ervaring heeft in een soortgelijke functie;

Geen 9 tot 5 mentaliteit;

Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments sprekend.

Restaurant Between2Buns is looking for staff a Restaurant Supervisor! Will you join this fun team? Long term commitment, we are not looking for people who are available for just a few months.

Looking for a Supervisor who:

Is stress resistant;

Has leadership skills;

Has experience in a similar position;

No 9 to 5 mentality;

Dutch, English, Spanish and Papiamento speaking.

Are you interested? Call or send a what’s app to Ana on: +599 795 4709.

Heb je interesse? Bel of stuur een what’s app naar Ana op: +599 795 4709.

