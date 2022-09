WILLEMSTAD- Na een jaar opleiding met succes te hebben afgerond, kregen twintig aspiranten afgelopen vrijdag hun kustwachtcertificaat en diploma voor Buitengewoon Agent van de Politie uit handen van de Directeur Kustwacht Caribisch Gebied, Frank Boots en Alpha Falbru, Directrice van het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV).

De aspiranten ontvingen het diploma en het certificaat tijdens een plechtigheid op Marinebasis Parera. De aspiranten zijn nu volwaardige kustwachters en gaan de kustwachtsteunpunten op Curaçao, Sint Maarten en Aruba versterken.

Deze aspiranten zijn in augustus 2021 aan de Basis Opleiding Kustwacht (BOK) begonnen. In de vier weken daarna kregen zij hun vormingsweken, de Samen Sterk periode, waarin ze zowel mentaal als fysiek op de proef worden gesteld. Na de vormingsweken begon de rest van de BOK en kregen ze onder andere lessen in basis- en schietvaardigheden, zeemanschap, juridische vakken, nautische vakken en boardingsprocedures. De aspiranten hebben veel fysieke, mentale en theoretische uitdagingen doorstaan en zijn nu klaar om de samenleving te beschermen en te helpen.

Hard werken

Gedurende de plechtigheid richtte zowel de Directeur Kustwacht, Frank Boots en Alpha Falbru van het ORV het woord tot de nieuwe kustwachters. Ruim een jaar hebben de jonge aspiranten naar deze dag uitgekeken. Na hard te hebben gewerkt en periodes lang van huis te zijn geweest, is het nu feest. De diploma’s zijn binnen en het echte werk bij de Kustwacht kan beginnen. De nieuwe kustwachters gaan binnenkort naar de kustwachtsteunpunten waar ze samen met de andere kustwachters op zee worden ingezet.