Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen, tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het resort. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door een weelderige groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

In verband met uitbereiding van ons team zijn wij per direct opzoek naar een:

Medewerker Tours & Rentals

Ben JIJ?

De persoon die het allemaal kan regelen? Van een kajak tour door de mangrove bossen of snorkelen in de grotten van Bonaire tot aan de verhuur van onze eigen Jimny’s? Je hebt sales in je DNA met een professionele en persoonlijk benadering. Verantwoordelijkheden en kansen zie je meteen en pak je direct op. Jouw doel? Een onvergetenlijke ervaring bezorgen voor onze gasten. Spreekt je dit aan, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat vragen wij?

Gastvrij, open en spontaan karakter.

Jij kent de belangrijkste bezienswaardigheden van Bonaire en vertelt er graag over.

Hospitality is bij jou niet onbekend en je hebt werkervaring in eenzelfde functie.

Flexibiliteit staat bij jou voorop, zo schakel jij ook snel tussen verschillende werkzaamheden.

Je vindt het niet erg om in het weekend en op feestdagen te werken.

Jij beheerst in ieder geval de Nederlandse en Engelse taal goed, andere talen zijn meer dan welkom.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast staat in ons hotel je persoonlijke ontwikkeling centraal. Het Delfins Beach Resort is nog steeds aan het groeien en er zijn volop doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatie richten aan: [email protected].

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.