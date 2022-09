KRALENDIJK- Nina den Heyer wordt per 1 december 2022 benoemd tot diensthoofd van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Caribisch Nederland.

Den Heyer kwam als beste naar voren uit een selectieprocedure, met kandidaten uit zowel het Caribisch en Europees deel van het Koninkrijk. Den Heyer is nu nog gedeputeerde voor Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Daarvoor heeft zij van 1 september 2011 tot mei 2016 als plaatsvervangend hoofd van de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Caribisch Nederland gewerkt. Van september 2017 tot juli 2018 heeft ze voor RCN ook verschillende projecten gedaan, o.a. bij de belastingdienst.

Nina den Heyer volgt Nolly Oleana op, die sinds 2015 deze functie bekleedde en eind dit jaar met pensioen gaat.

Eer

“Per 1 december 2022 ga ik een andere functie bekleden en dit heeft als gevolg dat ik vóór de genoemde datum aftreed als gedeputeerde van Samenleving en Zorg voor het openbaar lichaam Bonaire”, zegt Den Heyer zelf over de nieuwe benoeming. Den Heyer zegt ook dat het voor haar een grote eer was de bevolking van Bonaire in 2016 en daarna weer vanaf 2019 tot nu toe als gedeputeerde te hebben kunnen dienen.