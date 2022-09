KRALENDIJK- In de periode van maandag 19 tot en met vrijdag 30 september is het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) in verband met een chauffeursopleiding vaak te zien op de openbare wegen van Bonaire.

In totaal 14 brandweermedewerkers werkzaam op Bonaire, Saba en Sint Eustatius rijden gedurende deze opleidingsperiode met regelmaat over het eiland, waarbij sirenes en zwaailichten gevoerd kunnen worden.

Onder toezicht van een WRM-gecertificeerde rijinstructeur leren de deelnemers hoe zij zich snel, maar vooral veilig, door het verkeer kunnen manoeuvreren wanneer zij onderweg zijn naar een (spoed) melding.

Zwaailichten

Ook leren de deelnemers wanneer er gebruik gemaakt kan en mag worden van de zwaailichten en sirenes. Het BKCN vraagt bewoners en weggebruikers van Bonaire om zich bewust te zijn van de oefening en op de noodsignalen te reageren zoals gebruikelijk. De trainingen vinden plaats op maandag tot en met vrijdag, tussen 9 uur in de ochtend en 5 uur in de middag.