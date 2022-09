SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame HRM adviseur (1 fte)

Scholengemeenschap Bonaire groeit en is volop in ontwikkeling! Om die groei mede in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een zelfstandige HRM adviseur om ons kleine team te komen versterken. Je gaat deel uitmaken van een team van 4 HRM collegae die elke dag met veel loyaliteit klaar staan voor de medewerkers, maar ook voor het lijnmanagement. Samen verzorgen wij bijvoorbeeld de salarisadministratie van zo’n 250 medewerkers, het personeelsadvies voor medewerkers en managagement, de werving en selectie e.v. Op de afdeling heerst een goede werksfeer en is er sprake van teamwork om zo een steentje te kunnen bijdragen in het belang van het onderwijs. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen waar jouw advies bij nodig is of waarbij je het management moet informeren over nieuwe regelgeving of nieuwe werkwijzes en methodes.

Wat ga je doen?

Als HR Adviseur adviseer je 2 onderwijsunits. Binnen deze units werken docenten, zorgcoordinatoren en bijvoorbeeld ondersteunende medewerkers die bij jou terecht kunnen met vragen. Uiteraard adviseer je ook de unitdirectie over HRM vraagstukken die er spelen.

Een greep uit de werkzaamheden:

Fungeren als aanspreekpunt op HR-gebied voor werknemers;

Vormgeven en professionaliseren van beleid op het gebied van talentmanagement, verzuim, training en opleiding;

Begeleiden van verzuimtrajecten en in- en uitdiensttredingstrajecten;

Ontwikkelen en implementeren van (individuele) programma’s gericht op deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling;

Werven en selecteren van nieuwe werknemers.

Wie zoeken we?

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding human resource management of aanverwante studie. Je hebt bij voorkeur 4-5 jaar relevante werkervaring in een zelfstandige HRM advies functie, Ervaring in het onderwijs is een pré, maar affiniteit met het onderwijs is een vereiste. Je werkt resultaatgericht en projectmatig en houdt daarbij doelen en termijnen in de gaten. Verder bezit je goede communicatieve vaardigheden en een goed inlevingsvermogen. Je bent proactief en kan goed reflecteren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 28 september 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen m.b.t. deze vacature, neem dan contact op met Jurrian Burgers, Hoofd HRM, Tel +599-7157710 of: [email protected]

