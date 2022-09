SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame docent Papiamentu (1 fte) op de unit SLP (Speciale Lesplaatsen).

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante en uitdagende (praktijk-) lessen of lessen Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) met nadruk op Papiamentu. Vakken zoals Nederlands, rekenen en sociale vaardigheden kun je eventueel ook geven aan de leerlingen. Je begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Je initieert in overleg met jouw team, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Je motiveert, inspireert en stimuleert leerlingen en creëert samen met jouw collegae een veilig leer- en leefklimaat. Je levert uiteraard een positieve bijdrage aan jouw team en de onderwijsontwikkeling. Je coacht collegae om samen de teamdoelen te bereiken.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid bij voorkeur Papiamentu of hebt de PABO afgerond (LOFO). Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk, waardoor je ook goed kunt differentiëren. Je kunt goed samenwerken en overlegt op professionele wijze met de vakgroep over o.a. de lesinhoud en doorlopende leerlijnen. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring met ervaring in het geven van lessen aan leerlingen die extra persoonlijke begeleiding nodig hebben. Je staat stevig in je schoenen, neemt eigenaarschap, hebt geduld en je kunt je inleven in de leefsituatie van elke leerling.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 4092 USD bruto) bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 28 september 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, neem dan contact op met dhr. E. Bouwman, Unit Directeur van het SLP : Tel +599-7157760 of: [email protected].

