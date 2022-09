PHILIPSBURG – Inwoners van Sint-Maarten wordt geadviseerd om vandaag hun huis niet te verlaten. De tropische storm Fiona passeert naar verwachting op 120 kilometer ten zuiden van het eiland met winden van 110 kilometer of meer per uur, met risicovolle windstoten, vergezeld van hevige regenval.

Alle scholen op Sint Maarten zijn vandaag gesloten. Tijdens de nationale toespraak van de premier om negen uur wordt het publiek geïnformeerd of, en wanneer, bedrijven en overheidsactiviteiten sluiten voordat de storm de eilanden bereikt.

Tropische storm waarschuwing

Tropische depressie #7 werd woensdagavond opgewaardeerd tot tropische storm Fiona en de Meteo van Sint Maarten gaf een waarschuwing voor tropische storm voor het land. Een Tropical Storm Warning houdt in dat tropische stormcondities binnen 36 uur te verwachten zijn.

Volgens de Meteo zal Fiona naar verwachting op zaterdag 95 kilometer ten zuiden van het land passeren, maar de effecten worden verwacht tegen vrijdagmiddag.

Bewoners en bedrijven langs de kustgebieden of overstromingsgevoelige omgevingen van het land moeten actie ondernemen om eigendommen te beschermen, aangezien overstromingen worden verwacht.

Gonzalo

Hoofd van de Meteo, Joseph Isaac zet dat tropische storm Fiona waarschijnlijk vergelijkbaar is met tropische storm Gonzalo, die in 2014 een spoor van vernieling op het eiland achterliet. Er viel toen één dode: een oudere man die aan boord van zijn boot in Simpson Bay was.

De Meteo adviseert booteigenaren en zeelieden om hun actieplannen voor het orkaanseizoen uit te voeren om hun schepen te beschermen en om beschutting op het land te zoeken.

Fiona beweegt zich richting het westen met een snelheid van 23 km per uur en zal naar verwachting de toestand van de zee verslechteren en het eiland treffen met harde wind, onweersbuien en 15 tot 15 centimeter regen, met het risico van overstromingen en steenslag als gevolg.

Maatregelen

De autoriteiten van Sint Maarten nemen voor de nadering van tropische storm Fiona maatregelen om de openbare veiligheid te waarborgen. Er worden barricades geplaatst om de toegang tot overstromingsgevoelige gebieden en wegen bij hevige regenval te verbieden of te beperken.

Het plan is om de orkaanopvang bij het John Larmonie Center te openen in geval van extreme situaties. Als personen toegang moeten krijgen tot het asiel, wordt hen verzocht te komen met benodigdheden, zoals water, snacks en/of benodigdheden zoals medicijnen.