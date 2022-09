KRALENDIJK- Op Bonaire is deze week een kleuter overleden als gevolg van een ernstige infectie veroorzaakt door een bacterie groep A-streptokokken.

De bacterie is niet nieuw op Bonaire, maar kan alleen in zeldzame gevallen leiden tot een ernstige infectie. In hetzelfde gezin zijn nog twee personen besmet geraakt met een serieuze infectie tot gevolg. Deze personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De groep A-streptokok is een bacterie die bij veel mensen voorkomt zonder dat ze er last van hebben, maar het kan ook verschillende infecties veroorzaken. De meeste infecties zijn niet erg. Bijna alle kinderen hebben weleens een groep A-streptokok infectie gehad (bijvoorbeeld krentenbaard, ontstoken keel of rode vlekjes). Veel mensen hebben de bacterie even bij zich zonder dat zij zelf ziek worden. De bacterie zit vooral in de neus, de keel en op de huid. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht waarmee de bacterie kan worden verspreid tussen mensen. Door de handen vaak te wassen met water en zeep, maar ook door te hoesten en niezen in de elleboog of een wegwerp zakdoek en deze meteen weg te gooien kan het verspreiden van deze bacterie worden voorkomen.

Klachten

Mensen die er ziek van worden hebben vaak milde klachten zoals keelpijn, rillingen, koorts, huiduitslag of spierpijn bij volwassenen, maar bij kinderen komen soms ook vlekjes op de huid voor. In zeldzame gevallen kan iemand een ernstige infectie krijgen als gevolg van deze bacterie. Dit hangt af van bacterie maar ook van de gezondheid van degene die de infectie heeft. Mensen met een lagere weerstand hebben meer kans op een ernstige infectie. Een ernstige infectie als gevolg van deze bacterie kan heel moeilijk te behandelen zijn. Mocht u klachten hebben zoals hierboven genoemd dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Onderzoek

De afdeling Publieke Gezondheid onderzoekt in samenwerking met het ziekenhuis welke mensen intensief contact hebben gehad met het kind dat besmet is geraakt en de ernstige infectie heeft gehad. Deze mensen worden getest op deze bacterie en als het nodig is ook behandeld volgens richtlijnen die daarvoor gelden. Hierbij heeft de afdeling Publieke Gezondheid overleg met het RIVM in Nederland. De afdeling Publieke Gezondheid is in contact met de huisartsen en ook de betrokken school en kinderdagverblijf. Bekijk voor meer informatie de bijgevoegde visual of kijk voor meer informatie over de groep A-streptokok bacterie https://lci.rivm.nl/faq/groep-streptokokken