KRALENDIJK- Op donderdag vond de presentatie plaats van een nieuwe applicatie die het makkelijker moet maken dingen op het eiland te vinden.

Het bijzondere aan de app is niet alleen dat hij nieuw is in zijn soort als lokale app, maar ook het feit dat hij is ontwikkeld binnen de Business Incubator, BusinesSpark.

De twee ondernemers achter de app, David Martinus en Angelo Alberto, lieten zien hoe de app werkte. Gedeputeerde Hennyson Thielman van Economie & Tourisme was de eerste klant die de nieuwe app op zijn telefoon installeerde.

Tevreden

Gedeputeerde Thielman is tevreden met het initiatief. “Er gaat nog meer goeds voortkomen uit BusinessPark. Dat is nou ook precies de reden waarom hij in het leven is geroepen”.