KRALENDIJK – Zondag 2 oktober vindt de 20ste editie van de Swim to Klein Bonaire vanaf Eden Beach plaats. Naast de recreatieve Swim organiseert de Bonaire Aquatics Bond, in samenwerking met Jong Bonaire, dit jaar óók een wedstrijd Swim to Klein Bonaire.

Het wedstrijdonderdeel staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder. Daarnaast kunnen jeugdleden van zwemverenigingen, van 12 jaar en ouder met specifieke toestemming van een meerderjarige ouder of voogd, zich ook inschrijven. De start van de wedstrijd vindt plaats vanaf Eden Beach/Spice beach en is stipt om 07:30 uur. De afstand is 800 meter enkele reis, dus in totaal 1600 meter van start tot finish.

Er zijn speciale jubileum editie medailles te winnen in de volgende categorieën:

Jongens 12-17 jaar (alleen voor leden van zwemverenigingen)

Meisjes 12-17 jaar (alleen voor leden van zwemverenigingen)

Heren 18-39 jaar

Dames 18-39 jaar

Heren 40 jaar en ouder en

Dames 40 jaar en ouder

Net als met de recreatieve Swim komt het inschrijfgeld van deelnemers aan de wedstrijd geheel ten goede aan Jong Bonaire. Deelnemers aan de wedstrijd ontvangen ook vooraf een goody bag met bidon en lycra shirt en een drankje na de wedstrijd.

Inschrijven voor de wedstrijd kan via het digitaal inschrijfformulier: https://form.jotform.com/221536541661857

Jeugdleden van zwemverenigingen kunnen zich alleen opgeven door een mail te sturen naar: [email protected] waarna zij het inschrijvings- en toestemmingsformulier ontvangen.

De Bonaire Aquatics Bond is in 2004 opgericht en heeft als doel de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking van Bonaire te bevorderen door zwemsport op Bonaire in de breedste zin van het woord te ontwikkelen en te promoten. Door het toevoegen van een wedstrijd element aan de Swim wil de bond de meer geoefende zwemmer een nieuwe uitdaging bieden tijdens het evenement.

Het record voor de snelste oversteek is in 2014 bij de 12e editie van de swim gevestigd en staat op naam van Evy Whitlox. Zij zwom destijds de 1600 meter heen en terug in slechts 18 minuten en 48 seconden. We verwachten niet dat het record dit jaar verbroken zal worden, maar wie weet!?