KRALENDIJK- Een uitermate brutale dief op Bonaire die niet alleen vele toeristen bestal, maar daarvan zelfs selfies maakte met door hem gestolen spullen zal flinke tijd niet meer toe kunnen slaan.

T.M. werd verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een diefstallen bij vooral toeristische plekken op het eiland. Daarnaast was er sprake van een woninginbraak, een overval, auto-diefstallen en meerdere gevallen van heling.

Vorig jaar en het begin van dit jaar rees het aantal aangiften van toeristen over diefstallen van geld, mobiele telefoons, portemonnees bij onder andere 1000 Steps, Alta Mira en Seru Largu de pan uit. In de maanden april en mei, na de aanhouding op 28 maart jl. van M. betrof het aantal aangiften nul.

Gedurende maanden is er voortdurend onderzoek gedaan door KPCN aan de hand van bevindingen uit in beslag genomen telefoons, het afluisteren van telefoons, het analyseren van historische belgegevens, getuigen en in beslag genomen goederen. Diverse aangiften zijn naast al die onderzoeksbevindingen gelegd en uiteindelijk stond de verdachte nu terecht voor dertien (13) strafbare feiten.

Ernstig

“Het zijn zeer ernstige feiten die heel veel impact hebben gehad, niet alleen uit het oogpunt van maatschappelijke veiligheid binnen de kleine gemeenschap van Bonaire en de toeristen die het eiland bezoeken, en dus ook het imago van Bonaire, maar ook met hele grote emotionele gevolgen voor de slachtoffers”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire.

Volgens het OM werden de diefstallen gepleegd uit pure geldlust. M. maakte ook voor zichzelf foto’s van de gestolen goederen en sprak berichten in van “Nobody can stop me” (niemand kan me stoppen). Eén van de slachtoffers verwoorde het perfect: “He took selfies holding the items he stole from us, proud and unashamed” (Hij nam selfies met de spullen die hij van ons stal, trots en onbeschaamd…”).

Historie

Door de brutaliteit van de verdachte bij zijn diefstallen en door het feit dat hij reeds een lange historie heeft bij de politie en justitie, eiste het OM een gevangenisstraf van negen (9) jaar.

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft verdachte op woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven en half (7 ½) jaar.