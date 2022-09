KRALENDIJK – Vanmiddag is op Flamingo Airport, de luchthaven van Bonaire, het buitenterras officieel geopend. Het buitenterras was al enige tijd in gebruik, maar vanwege de coronapandemie was het nog niet eerder mogelijk om de buitenruimte officieel te openen. Met het toevoegen van het buitenterras wordt de capaciteit van de vertrekhal flink uitgebreid.

Het nieuwe buitenterras is gedeeltelijk overdekt en is voorzien van grote raampartijen met uitzicht op de start- en landingsbaan en het platform. Daarnaast is het terras voorzien van een horecagelegenheid en een rookgedeelte. Na de inzegening van pastoor Santiago Malagon werd het buitenterras geopend. Gezaghebber Edison Rijna, gedeputeerde Hennyson Thielman en Maarten van der Scheer, directeur BIA, knipten gezamenlijk het lint door.

De uitbreiding van de vertrekhal is gezien het gestegen aantal passagiers hard nodig, volgens gedeputeerde Thielman. Daarnaast wordt in de komende twee jaar de luchthaven verder verbeterd, met behoud van het Bonairiaanse karakter. Zo worden de platformen aangepakt en de terminal uitgebreid. Ook wordt de baanverlichting aangepast ten behoeve van de veiligheid.

De aankomsthal zal ook worden vergroot, wat de doorstroom van aankomende passagiers moet verbeteren. Daarnaast wordt het restaurant op de luchthaven gerenoveerd. Voor de verbeteringen is een bedrag van ruim 20 miljoen dollar beschikbaar gesteld.