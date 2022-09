KRALENDIJK- Burgers op Bonaire met een laag inkomen kunnen vanaf 14 september 2022 een vergoeding van 1.300 dollar aanvragen voor stroom. De vergoeding wordt één keer gegeven.

De Directie Samenleving en Zorg behandelt de aanvragen voor de vergoeding. Er zijn voorwaarden om de vergoeding te krijgen. Zo moet de aanvrager op Bonaire bij Burgerzaken staan ingeschreven. Er wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen van de persoon die de vergoeding aanvraagt. Ook wordt er gekeken hoeveel mensen in huis een inkomen hebben, en wat het totaal aan inkomens is. Voor de aanvraag van de vergoeding moet de aanvrager documenten overleggen. Kijk hiervoor op www.bonairegov.com

Bijschrijving

Als iemand recht heeft op de vergoeding, wordt het bedrag van 1.300 dollar op de WEB-rekening van de persoon gestort. Een persoon die geen openstaande schuld bij WEB heeft, heeft dan een tegoed van 1.300 dollar. Het bedrag dat de persoon aan de WEB moet betalen, wordt van de 1.300 dollar afgetrokken.

Zolang de persoon in kwestie een tegoed heeft bij WEB, hoeft hij/zij niet zelf de rekening te betalen. Wanneer het tegoed op is, moet de persoon weer zelf de rekening betalen. Op de stroomrekening van WEB kan een persoon zien hoeveel geld hij nog over heeft van de vergoeding. Medewerkers van de Directie Samenleving en Zorg herinneren burgers op tijd wanneer ze weer zelf de rekening moeten betalen.

Als iemand een openstaande schuld bij WEB heeft, wordt de schuld afgetrokken van de vergoeding van 1.300 dollar. Als de stroom bij iemand is afgesloten, wordt de 40 dollar om de stroom weer aan te sluiten van de vergoeding afgetrokken.

Pagabon

Burgers met Pagabon die recht hebben op de vergoeding, krijgen een token (een bon) van 1.300 dollar met een code. Met de code kunnen zij thuis het bedrag van 1.300 dollar in het Pagabonkastje opladen. De code werkt alleen op het kastje van de persoon die de vergoeding krijgt. Iemand anders kan de token dus niet gebruiken.