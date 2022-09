KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire waarschuwt de samenleving voor het risico op stukken rubber in de producten van het merk Calvé.

Door een technische fout in de productie van de Calvé Pindasaus Mild en Calvé Pindasaus Kruidig kan het product mogelijk stukjes flexibel rubber bevatten.

Het gaat om de Calve Pindasaus mild met barcode 8712100759772 en om de Calve Pindasaus Kruidig barcode 8712100759772.

Als u één van deze producten heeft gekocht, is het advies deze niet te gebruiken. De Directie Toezicht en Handhaving houdt deze situatie in de gaten. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Directie Toezicht en Handhaving via: 715-5300.