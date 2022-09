PHILIPSBURG – Caribbean Shark Coalition organiseert deze week de eerste regionale workshop op Sint-Maarten over roggen en haaien. Het doel is om meer data te verzamelen voor de wetenschap en bescherming van haaien en roggen in het Caribische gebied.

Meer dan twintig deelnemers bestaande uit wetenschappers, duikers, natuurbeschermers, overheidsfunctionarissen, studenten en beheerders van mariene parken uit twaalf verschillende landen in het Caribisch gebied nemen deel.

Caribbean Shark Coalition

Caribbean Shark Coalition, CSC werd in 2020 opgericht door de Dutch Caribbean Nature Alliance en Beneath the Waves, als reactie op internationale oproepen om de gezamenlijke inspanningen voor het behoud van haaien en roggen in het Caribisch gebied te verbeteren.

Deelnemers krijgen in-field training en leren hoe ze drumlijnen kunnen maken voor het merken van haaien, benodigde apparatuur voor het veilig vangen, hanteren en vrijlaten van dieren, dataverzameling, en beheerprocessen, en training over het gebruik van de zogenaamde Baited Remote Underwater Videos.

Belang

De workshop is een oefening in samenwerking, om de relaties die nodig zijn te ondersteunen, te begeleiden, advies en middelen te bieden, virtueel en persoonlijk, voor toekomstig onderzoek. Aan het einde van de workshop streeft de CSC ernaar dat alle deelnemers terugkeren naar hun woonplaats met praktische ervaring en training voor onderzoek naar het behoud van haaien, en dat zij de tools hebben om hun eigen onderzoeksprojecten op te zetten.