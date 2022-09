Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) is op zoek naar een: Administratief Medewerker (m/v) fulltime.

Kolegio Emmy Schermer (KES) is op zoek naar een energieke-en gemotiveerde administratief medewerker. Als administratief medewerker ondersteun je het team met zowel administratief als secretariële werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:15 tot 15:00 uur.

Werkzaamheden:

Ontvangen en te woord staan van bezoekers;

Beantwoorden van inkomende en uitgaande telefoon en e-mails;

Verstrekken van informatie/ inlichting over algemene aangelegenheden;

Notuleren van vergaderingen en overlegmomenten;

Afspraken in de agenda ́s van de collega’s plannen;

Verwerken van binnenkomende en uitgaande post;

Het verlenen van facilitaire ondersteuning;

Digitale/ papieren archivering;

Andere uiteenlopende werkzaamheden, passend binnen het kader van deze functie.

Functie-eisen:

MBO niveau 4/ MBO + werk- en denkniveau;

Kennis van het Nederlandse en Papiamento in woord en schrift;

Algemene kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften;

Kennis van bestandsinvoer en tekstverwerking met de computer;

Vaardig in het aanleggen en bijhouden van dossiers en archieven;

Vaardig in de bediening van telefoon, fax- en data-entryapparatuur;

Vaardig in het maken van verslagen, te woord staan van derden, dossiers vormen en bijhouden;

Je werkt gestructureerd en planmatig;

Je neemt initiatief en bent flexibel;

Je bent betrokken, een doorzetter, enthousiast en innovatief;

Je staat stevig in je schoenen en hebt goede communicatieve vaardigheden;

Accuraat, stressbestendig en oplossings- en resultaatgericht;

Representatief, communicatief en klantgericht.

Wat bieden we:

Een inschaling op basis van ervaring en kennis in schaal 5 met een brutoloon van maximaal $ 2242;

Een uitdagende en afwisselde baan met veel enthousiaste collega’s;

Een functie waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken;

Enthousiaste en kundige collega’s.

Vakantiedagen die gelijk zijn aan de schoolvakanties.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv voor 30 september 2022 naar [email protected]. Indien nodig zal het eerste gesprek via Teams gehouden worden.

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen: telefonisch via +599- 717 4144 of stel uw vragen per mail via: [email protected]

