In november start Stichting Bonaire Connect met een nieuw maatjesproject. Een Papiamentu-spreker en een Nederlands-spreker worden aan elkaar gekoppeld. De Papiamentu-spreker helpt haar of zijn maatje bij het oefenen van Papiamentu. Andersom helpt de Nederlands-spreker haar of zijn maatje bij het leren van een nieuwe vaardigheid.

Wie is mijn buurman?

De bevolking van Bonaire is divers, talentvol en meertalig. Als je elkaar leert kennen, ontstaat wederzijds respect. In het project draait het naast persoonlijke ontwikkeling, juist om deze verbinding. De bevolking op Bonaire groeit hard. Door actief contact met elkaar op te zoeken, kunnen we dit positief inzetten om nieuwe dingen van elkaar leren.

Win-win situatie

De deelnemers geven bij hun inschrijving op wat zij graag willen leren, of welke vaardigheid zij aanbieden. Dit kan de Nederlandse taal zijn, maar ook iets heel anders. Bijvoorbeeld een muziekinstrument spelen, computervaardigheden, iets creatiefs, of een andere taal zoals Frans of Duits. Op deze manier ontstaat een gelijkwaardige uitwisseling waarbij beide partijen iets te leren en iets te bieden hebben.

Het project

In totaal duurt het project 8 maanden. Eens per week spreken de maatjes één op één met elkaar af. Om het gesprek op gang te helpen, kun je gebruik maken van taalkaarten. Eens per maand is er een activiteit voor alle deelnemende maatjes. Bijvoorbeeld een workshop, een lezing, of een spel. Deelnemers kiezen zelf met welke activiteiten ze mee willen doen. Er is plek voor in totaal 50 maatjes (dus 25 duo’s).

Papiamentu-sprekers gezocht

Er zijn al veel aanmeldingen vanuit de Nederlandstalige kant. Veel van hen hebben een Papiamentu-cursus gevolgd, maar geven aan het spannend te vinden om de taal te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Met een maatje kan de taal geoefend worden in een veilige en rustige omgeving. Door meer oefening ontstaat meer zelfvertrouwen om Papiamentu daadwerkelijk te gebruiken. De stichting zoekt meer Papiamentu-sprekers die maatje willen worden.

Spaans-Nederlands vervolg

In november start ook een nieuw Spaans-Nederlands project met plek voor 40 deelnemers. Nieuwe aanmeldingen voor dit project komen op de wachtlijst.

Meer informatie en aanmelden via www.taalmaatjes.com.