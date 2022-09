KRALENDIJK – Op 12 september is de opleiding Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) van start gegaan. Aan deze speciale opleiding in de huisartsenzorg doen 9 verpleegkundigen mee, 7 uit Bonaire en 2 uit St. Eustatius.

De POH is een nieuwe functie in de huisartsenpraktijken op Bonaire. De POH begeleidt patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus of patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten. De POH roept de patiënten op voor haar eigen spreekuur en heeft tijd om een goed contact op te bouwen met de patiënt. Hiervoor wordt de POH deskundig opgeleid. Samen met de POH houdt u uw gezondheid in de gaten en kunt u advies -op maat- krijgen over bijvoorbeeld leefstijl. De POH overlegt regelmatig met uw huisarts die eindverantwoordelijk blijft.

De opleiding duurt 15 maanden en wordt verzorgd door Hogeschool Breederode uit Nederland die deze opleiding meerdere keren succesvol op Aruba heeft georganiseerd. De meeste lessen worden ingevuld met deskundige lokale docenten zoals bijvoorbeeld dokter van der Post (huisarts). De opleiding is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Huisartsenorganisatie Primary Care Caribbean (PCC) biedt de opleiding tot POH aan om de verpleegkundigen een goede kans te bieden om zich verder te ontwikkelen in de huisartsenzorg. Zij maken goede zorg en begeleiding mogelijk voor de inwoners van Bonaire met een chronische aandoening.